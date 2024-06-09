吳鎮宇曾與杜Sir罵戰？　原有份演《無間道》︰志偉哥做就好睇

由吳鎮宇、劉青雲主演的電影《談判專家》將於6月13日上畫，而吳鎮宇就去到Do姐鄭裕玲主持的網上節目《The Do Show》做嘉賓，由細個講到入行，再分享與囝囝的父子關係，無所不談。其中更講到與多位名導的合作關係，包括與杜琪峯合作《鎗火》時鬧不和，以及有指他原本有份演《無間道》的傳聞，他都一一毫不吝嗇，逐一詳述。

吳鎮宇去到Do姐鄭裕玲主持的網上節目《The Do Show》做嘉賓。（影片截圖）

與杜Sir隔空單單打打

Do姐直接問到鎮宇，跟杜琪峯在片場時是否曾出現火花？鎮宇就澄清是有火花，但只限藝術上的火花，「邊度咁𡁻佢呀！最多冇睬佢啫。」鎮宇提到當年杜Sir已經拍開大製作，突然轉拍《鎗火》這種小成本製作，而他與黃秋生、張耀揚、呂頌賢及林雪在現場好好傾，不斷嘻嘻哈哈大笑，結果似乎因為太嘈觸怒杜Sir。

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《鎗火》由黃秋生和吳鎮宇主演，亦讓鎮宇贏得金馬獎影帝。（劇照）

杜琪峯在片場出名火爆，想不到鎮宇都夠膽窒佢。（Getty Images）

當時杜Sir就大嗌︰「乃海（編劇游乃海）叫你靜啲，睇下劇本呀！唔好喺度傾呀，傾偈傾一世呀！」然後乃海就過來叫他們看劇本，但杜Sir拍戲向來以冇劇本聞名，於是鎮宇就回敬一句︰「有條春劇本咩，劇本邊度有呀，聽日拍乜佢知唔知呀？」可能是二人的率直表現，但外人聽到的確火藥味濃。

可能幾位傾得太開心，杜Sir終於要爆！（影片截圖）

杜Sir拍戲向來以冇劇本聞名，於是鎮宇就回敬一句。（影片截圖）

事實上二人後來都有再合作《放‧逐》，證合作依然，只是鎮宇有懷疑杜Sir會有點社恐，在自己的範疇上會比較自在，但他亦強調作為TVB出身的演員，在片場一定會尊重導演︰「幾新幾白痴都好，佢都係導演，一定要尊重。」

二人後來都有再合作《放‧逐》。（《放‧逐》截圖）

為Sam哥推琛哥

而另一傳聞就關於《無間道》，傳聞他本來有機會出現在第一集，今次原來係真事。事源當年鎮宇因為拍攝電影《愛與誠》認識了麥兆輝，後來他有機會拍《無間道》，鎮宇更戥他開心，開了一支82年靚紅酒慶祝。

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Sam哥個飛機頭，令他辭演《無間道》韓琛一角。（影片截圖）

鎮宇一直以「一將功成萬骨枯」來道出曾志偉個角色。（影片截圖）

後來麥兆輝想邀請吳鎮宇飾演韓琛一角，但當時鎮宇正準備拍《衝上雲宵》，剪了一個飛機頭。「我不能幫你演一將功成萬骨枯，做黃Sir啦（黃秋生角色），做警隊呢個頭都可以，但角色已落實由黃秋生飾演，咁我叫佢唔好搞我喇，一來我都唔想再做一將功成萬骨枯（江湖大佬），志偉哥做就好睇啦，我再做就陳腔濫調，自己都唔知可以點樣搞出新花樣。」直至開第二集，麥兆輝就終於邀請到鎮宇演倪永孝一角，圓了大家的合作心願，鎮宇更覺得是麥兆輝錫自己，當作一個補償。

鎮宇個飛機頭，的確掀起過熱潮。而拍完《衝上雲霄》後，自此不少觀眾、戲迷都會尊稱鎮宇為Sam哥。（《衝上雲霄》劇照）