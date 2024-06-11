九龍城寨｜信一拍Tiger哥賣廣告　劉俊謙︰希望造型吸引到北野武

電影《九龍城寨之圍城》愈映愈烈，票房已衝破1億大關，嚟緊睇下有冇機會力破《毒舌大狀》1.15億紀錄。套戲收到，戲中演員自然都大受歡迎，飾演信一的劉俊謙本來已經紅遍中港台，因為一部《九龍城寨之圍城》，人氣再加持，最近更夥拍戲中的「Tiger哥」黃德斌拍廣告。



劉俊謙扮起日本小混混的造型，都幾有型。(影片截圖)

造型上個假髮同衫，都係喺日本特登運過嚟。(影片截圖)

廣告為外賣平台deliveroo，故事講劉俊謙為黃德斌手下，半夜三更四出幫大佬搵食，但間間都閂晒門，冇晒計。直至見到諗起林狗（唔係王九，係林狗林海峰），就經外賣平台叫麥當勞食。

為大佬醫肚，夾硬唔畀人閂舖。(影片截圖)

廣告對白好笑，而劉俊謙扮日本小混混的造型就更為吸引。原來今次廣告係由大師朱祖兒執導，造型上個假髮同衫，都係喺日本特登運過嚟，非常用心。劉俊謙︰「自己都好鍾意 ，大家現場講笑咁話希望呢個造型，可以吸引到北野武（日本導演）留意，搵我去日本拍黑幫電影啦。」

信一同Tiger哥再有機會團聚，係爭十二少胡子彤。(影片截圖)

Tiger哥好凶狠。(影片截圖)

至於再同德斌大哥合作，今次就有種敘舊嘅感覺。「我哋拍《九龍城寨之圍城》嘅時候已經friend咗，佢係我非常欣賞嘅前輩，人又nice又有型，好關心我哋班後輩。佢真係演咩都入型入格，今次再演佢嘅兄弟，導演啲對白都設定得好攪笑，我哋拍拍下都忍唔住笑場，就算NG都好歡樂。」

最後仲可以同林海峰合作，阿謙大讚對方好nice。(影片截圖)

故事最後仲有林海峰現身，今次亦是阿謙第一次同林狗合作，他大讚對方好nice，私底下好好傾，現場氣氛好輕鬆。劉俊謙︰「我拍廣告經驗唔多，今次仲要同一個咁有經驗嘅前輩一齊拍，現場睇佢表演都好享受，尤其佢講對白嘅時候，把聲好鬼磁性，字正腔圓，仲要即時可以俾幾個version出嚟！勁！」