專訪｜林雪因杜琪峯一句話決心減肥 斷食5日︰減10kg皮帶都扣到
林雪與麥沛東最近為動畫電影《加菲貓︰勇闖世界》，負責粵語版配音，聲演一對父子。當中的父子情更深深打動林雪，覺得要過去一直忽略的子女關係，是時候作出彌補，除了多溝通，原來減肥都係修補關係之一，而這源於杜琪峯（杜Sir）的一句忠告。
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場地提供︰The Mira Hong Kong
杜Sir一句鬧醒林雪
早於3月時，59歲的林雪在社交平台宣告要減肥，當時他體重高達136公斤（約300磅），又指他臉部出現怪異黑斑，令身邊人都擔心他身體問題，不過令林雪下定決心減肥的，都是恩師杜琪峯的一句說話。
林雪︰「有日，杜Sir同我講︰『你要注意下喇，你話你突然死X咗就好，最怕死唔去累人呀！』當時我唔明呢句說話，而家好明白。」杜Sir意思是萬一惡疾纏身，屆時就要家人負起照顧責任，自己的放任往往成為家人的負累。
林雪明白到要愛人，首先要愛自己這個道理。「你冇健康，所有嘢都係廢話，你自己都搞唔掂，你去幫人哋？你去愛家庭？你去愛仔女，都係廢話，我今時今日先明。自己要健康先令到人快樂，人哋少擔心你一樣嘢，就係對人嘅回報。」
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試過斷食5日︰已減去10kg
3月時下定決心，更開出要3個月減30磅的目標，最終又有冇履行到呢？「已減去10kg（約22磅），唔係好覺，冰山一角，九牛一毛，但我覺得個人係輕鬆咗，皮帶都扣到，之前要用吊帶，見到效果我會繼續努力。」
林雪最想減走個肥腩，以前會以角色需要為藉口，不願行動，但現在終於想通︰「我可以去演其他角色，首先要健康，因為中央肥胖得好緊要，我呢排講嘢都中氣好咗，行路都冇咁喘。」問到減肥方法，起初是慢慢食少啲，到最近成功嘗試斷食5日，很有成功感。運動方面，因體重超磅，不敢做太激烈運動，「我會喺屋企玩玩推轆機，30下一組，鍛鍊番自己肌肉。」身邊的麥沛東都觀察到，今次訪問比起數月前，已少了喘氣，有中氣得多。
所以在林雪眼中，減肥與修補關係是息息相關，林雪更視身上的肥膏為負能量。「之前懶惰積聚所有嘢，到你明白時就加倍去做，努力去將負能量丟低，換番正能量。」眼前的林雪似已脫胎換骨，期待不日以全新形象、體態示人。