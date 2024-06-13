贖夢︱入圍富川奇幻Mad MaxX單元　劇照曝光陳法拉陳屍血泊超驚人

張家輝新作《贖夢》繼烏甸尼遠東電影節後，再出戰第28屆韓國富川國際奇幻影展，入圍奇幻Mad MaxX單元。當年憑林超賢執導的《証人》獲影展最佳男演員特別表揚獎，相隔15年，今次再度參展富川，且以自導自演的身份出現，連他自己也不禁的說：「今次《贖夢》能咁奇幻入圍影展，我內心都好奇幻。當然也感謝各地影展對我這部作品的關注和喜愛。」

張家輝曾經憑林超賢執導的《証人》獲影展最佳男演員特別表揚獎，相隔15年，今次以自導自演的身份參展富川！（陳順禎 攝）

張家輝對入圍富川國際電影節表示：「今次《贖夢》能咁奇幻入圍影展，我內心都好奇幻。當然也感謝各地影展對我這部作品的關注和喜愛。」（《贖夢》電影劇照）

《贖夢》由香港電影發展基金及創意香港支持拍攝，電影人製作有限公司及香港電影發展基金出品，星火製作有限公司製作，張家輝執導及主演，劉俊謙、陳法拉領銜主演，袁富華、朱晨麗、李凱賢及袁綺雯助陣參演，許恩怡（Natalie）特別演出。電影本身除了具奇幻的故事性外，畫面和色彩上的配合也帶來有一種淒美感覺，正好跟富川影展中的奇幻主題很貼合。

張家輝執導的新作《贖夢》，邀請到陳法拉主演。（葉志明 攝）

陳法拉於《贖夢》裡倒卧血泊造型相當淒慘血腥！（《贖夢》電影劇照）

富川電影節嘅性質有別於法國康城影展、推崇亞洲電影為主嘅烏甸尼遠東電影節。富川奇幻電影節獨特之處是，各地不論藝術或商業嘅電影作品也有機會被邀請參展。家輝喺《証人》所演嘅殺手，帶點奇幻嘅劇情，正好配合大會嘅主題方向，最終攞咗獎。家輝說：「今次自己主演、執導嘅作品，奇幻地入圍，我內心深處真係好奇幻，當然也要多得同我並肩作戰嘅一班合作團隊。」

柏安妮女兒許恩怡，在電影中的學生扮相亦相當驚人！（《贖夢》電影劇照）

其實《贖夢》這部作品早前經過多輪內部試映後，因較難找上過往類似的電影內容題材作比較，故被定性於「不能歸類」的電影類別，而此類別的作品於外國電影中出現居多，希望藉此類別能帶出多元化及新鮮感給觀眾。

劉俊謙的造型幾有型！（《贖夢》電影劇照）