楊冪新劇仙氣古裝照炒車　一個部位畸型惹網民痛罵：修圖要專業啲

內地「八五花」頂流女演員楊冪，自出道以來一直為炙手可熱的女主角，不論電影或電視劇表現均受盡觀眾歡迎，成為票房收視保證。然而今年5月，楊冪推出兩部新作，卻先後意外「翻車」飽受負評，喜劇電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》因票房遠低於外界預期下撤檔，月底播出的劇集《狐妖小紅娘月紅篇》上演「人妖戀」，觀眾亦不賣帳。然而楊冪仍繼續努力宣傳新劇，不時透過個人及工作室微博分享精美劇照，以挽救越趨低迷的形象。

楊冪亮相康城影展《醬園弄》發布會。（視覺中國）

楊冪上月底推出新劇《狐妖小紅娘月紅篇》，收視不佳。（視覺中國）

日前楊冪透過工作室微博分享一輯古裝精美劇照，繼續吸引觀眾收看《狐妖小紅娘月紅篇》，然而帖文發放後旋即刪除，全因有網民發現劇照修圖過度，令楊冪頭髮部分被執到畸型！雖然工作室發現問題後馬上刪除帖文及圖片，但不少網民已將劇照下載並廣傳，從原載於工作室的劇照可見，楊冪的古裝造型相當美豔，不論顏值及仙氣服裝均無懈可擊，但頭髮部分卻被修圖過度成為鋸齒狀，成為相當明顯的一大敗筆！

楊冪為宣傳新劇，經常分享精美劇照。（楊冪工作室微博圖片）

楊冪劇照中的古裝極有仙氣。（楊冪工作室微博圖片）

楊冪劇照中的古裝極有仙氣。（楊冪工作室微博圖片）

楊冪仙氣劇照意外翻車，頭髮被修圖成鋸齒型！（楊冪工作室微博圖片）

楊冪劇照原本應該是上圖效果。（楊冪工作室微博圖片）

內地網民流傳出事劇照期間，紛紛為偶像感到心痛，痛斥工作室的低級錯誤：「真是沒見過這麼廢的工作室，沒點幫助就算了還製造笑料，遲早被你們拖累死」、「工作室着實愚笨，但楊冪着實美麗」、「工作室能不能嚴謹一點」及「修圖要專業一點」。