九龍城寨︱三少攜2D版信一到微博電影之夜　林峯獲年度實力演員奬

香港動作電影鉅製《九龍城寨之圍城》自5月1日上映以來屢破香港票房紀錄，上週更破億元大關，正面挑戰香港史上最賣座華語電影席位。主演《九龍城寨之圍城》的林峯、胡子彤及張文傑今日（16日）代表演員團隊出席內地「微博電影之夜」頒獎典禮，並於紅地氈上亮相，由於四少之一的「信一」劉俊謙未能親身出席，所以另外三少則貼心為他準備「2D信一」人型紙牌，讓四少可以共同進退與觀眾見面。

「城寨四少」林峯、胡子彤與張文傑出席「微博電影之夜」更帶同「信一」劉俊謙亮相，四少一同與觀眾見面！（微博圖片）

「城寨四少」西裝骨骨現身微博電影之夜，劉俊謙近日忙於拍攝《寒戰1994》前傳系列，或因此無法親身出席，而人型紙牌亮相紅地後，亦有張文傑主動揹起紙牌，搞笑得來足顯兄弟情！早前《九龍城寨之圍城》宣布開拍續作《龍頭》及《終章》，雖然一直未落實開鏡日期，但亦有消息指劉俊謙主演的電視劇《信一傳》或會率先與觀眾見面，有指全劇暫定共10集，亦是政府資助項目之一，劇情將講述信一成為城寨第二號人物之路，以及與「四仔」張文傑與「十二少」胡子彤相遇相知。

劉俊謙主演的《九龍城寨之圍城》外傳電視劇《信一傳》或會搶先與觀眾見面。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

劉俊謙演出《九龍城寨之圍城》後因為「信一」而爆紅！（劉俊謙IG圖片）

在微博電影之夜上，中港同步上映的《九龍城寨之圍城》，亦成為六部「年度口碑影片」榮譽作品之一，而男主角林峯更於典禮上獲得「年度實力演員」榮譽，更由電影中飾演爸爸「殺人王」陳占的郭富城上台宣布見證！

《九龍城寨之圍城》獲微博電影之夜頒發「年度口碑影片」榮譽！（微博圖片）

主演《九龍城寨之圍城》的林峯於微博電影之夜獲頒「年度實力演員」榮譽！（微博圖片）