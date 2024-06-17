66歲三料影帝任影展評委全程企C位　與兒子彭于晏重聚情同父子

中國年度影壇盛事「上海國際電影節」日前正式開幕，影展以頒獎禮進行揭開，將播放各參賽參展單元電影。頒獎禮邀得大量中國影壇舉足輕重的演員與製作人亮相，其中香港電影金像獎三料影帝梁家輝擔任主競賽單元評委成員，並與周迅及主席陳英雄等一同亮相。現年66歲的梁家輝從影超過40年，在華語影壇地位舉足輕重，在評委團隊亮相紅地氈時，梁家輝不論在大合照或評委肖像排列中，均站在C位上，足見他的影響力！

三料香港電影金像獎影帝梁家輝，為「上海國際電影節」擔任評委成員。（視覺中國）

梁家輝與周迅、陳英雄（前排左二）等評委成員亮相時，站在中間C位，足顯他在華語影壇的地位！（視覺中國）

梁家輝日前以一身米白色中山裝剪裁造型亮相上海國際電影節，踏上紅地氈前已在休息室出現已引起哄動關注，同場的另一位影帝張家輝上前打招呼敘舊。

梁家輝抵達上海國際電影節，踏上紅地氈前與張家輝敘舊。（視覺中國）

梁家輝亦與「兒子」彭于晏重聚，二人合作飾演父子的《寒戰》兩集雖然已分別在12年及8年前上映，但當時對手戲甚多所建立下的感情，似乎至今仍未改變，梁家輝與彭于晏握手打招呼外，更坐在休息室中詳談，彭于晏伏在椅背上聽梁家輝談笑風生，果然十足父子一樣！

梁家輝抵達會場後，與「兒子」彭于晏重聚。（視覺中國）

梁家輝亦與彭于晏打招呼後敘舊。（視覺中國）

梁家輝與彭于晏坐下詳談時，相處情同父子。（視覺中國）

梁家輝與彭于晏於《寒戰》裡飾演父子。（《寒戰》電影劇照）

梁家輝與評委成員們一同亮相紅地氈以外，亦在一眾評委肖像前合照，本屆七人評委會雖然由陳英雄導演擔任主席，但輩份與知名度更高的梁家輝仍被置於C位，連中國第一位三金大滿貫影后周迅的肖像亦只能放置於最外側位置！但向來形象親民貼地的梁家輝，亦與後輩及一眾評委打成一片，更興奮地主動舉機自拍，與一眾評委成員合照留念。

梁家輝與一眾評委在肖像前合照，同樣被放置於C位，中國三金影后周迅則在最右方。（視覺中國）