九龍城寨︱鑽石筍盤伍允龍公開擇偶條件　望搵「識撈辣妹」做女友

主演香港動作電影《九龍城寨之圍城》大奸角「王九」的伍允龍聯同有「三哥蔡思韵」之稱的荃新天地分店店長玲玲姐、代代姐以及小梅姐拍攝全新宣傳片！宣傳片中龍仔戴上王九式茶色眼鏡及花襯衫，大晒深厚「撈技」，就算用綁上千斤重石頭的筷子去夾波子亦易如反掌，又將王九金句「我頂」化身成廣告金句：「我頂……流嚟㗎！出嚟撈，點會難得到我呀！」正當龍仔沾沾自喜之際，三位戴著面具兼笑得比王九更兇險的三哥姐姐，拿著《撈技大全》逐漸趨前。

伍允龍飾演的王九，憑電影一炮而紅。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

伍允龍拍攝廣告時，重現王九於《九龍城寨之圍城》裡的造型。（資料圖片）

伍允龍更於廣告中轉化王九金句「我頂」為金句：「我頂……流嚟㗎！出嚟撈，點會難得到我呀！」（資料圖片）

重返片場 勾起滿滿回憶

至於跟「三哥姐姐」的合作，同樣令龍仔回味無窮，並說：「她們所說的『姐姐話』極具親切感，事關她們的廣東話，跟我到台灣宣傳《九龍城寨之圍城》時的國語差不多，我相信自己學『姐姐話』的天份比學國語高呢，哈哈！而且三位姐姐的演技超好兼玩得，無論我耍了多少次功夫，她們的對白總是一樣，不會NG，佩服佩服！最搞笑是她們發出王九式笑聲，加上我今日一身王九造型，勾起不少拍攝《九龍城寨之圍城》的回憶，更巧合是今日同樣在成豐片場拍攝，雖然城寨搭景已經拆卸，令我想起在這裡打足20小時的『慘況』，彷彿聞到大家的汗水一樣呢，哈哈！」

伍允龍在廣告中的王九造型，勾起他不少拍攝《九龍城寨之圍城》的回憶。（資料圖片）

雖然拍攝過程辛苦得非筆墨所能形容，但龍仔深感值得，而且成績遠超預期，台前幕後也喜出望外。他說：「在《九龍城寨之圍城》上映後，我便改姓王了，不少街坊也會叫我『王九』，但我明明沒有黐鬚及戴黑超，大家也認出我來，最開心是記得我的真實身份是『伍允龍』，很窩心呢！與此同時，今次感受到角色得到大家的認同與喜愛，也證明台前幕後合力設計了王九這個角色是成功的。我也慶幸迄今仍未有途人夠膽撩我打交，反而拍攝時遭三哥姐姐投訴我打傷了她們的『古老公』、『劉老公』、『林老公』、『張老公』及『子彤BB』，為表歉意，我會邀請『龍捲風』及『城寨四少』一起品嚐譚仔三哥的『獨門三酸撈薯粉』，實行『要食一齊食！要辣一齊辣！』誠意十足了吧？」

伍允龍感謝觀眾記得自己與角色王九。（資料圖片）

望新片如《九龍城寨之圍城》有口皆碑

談到「城寨三少」日前在活動上公開幫龍仔招親，身為「鑽石筍盤」的他大方公開擇偶條件：「我希望找到口味一致的女生，因為自己喜歡食辣，如果另一半也是同道中人，便可以一起品嚐譚仔三哥的『獨門三酸撈薯粉』，若然會主動幫我撈粉的女生，一定會加分，她負責撈薯粉，我負責篤凍鏈茶，這些互動甜蜜又窩心呢！」不過正值事業起飛期的龍仔，最大願望當然是越撈越掂、長撈長有，並說：「一直以來的目標都是成為一個成功的製作人，目前正積極向目標邁進，親自策劃的電影《無明火》已經順利拍完，正在後期製作中，希望順利推出，並且像《九龍城寨之圍城》一樣成為有口皆碑的作品，敬請期待！」