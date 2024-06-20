賭俠II︱法國賭神皮亞卡箱近況曝光　灰黑長髮顯蒼老要靠拐杖出行

周星馳經典喜劇《賭俠II上海灘賭聖》，由周星馳、鞏俐、呂良偉及吳孟達主演，電影於1991年上映時大賣超過3000萬票房！電影除了一眾主角以外，黃韻詩、程東等配角亦非常搶鏡，當中更不少得「法國賭神Pierre Cashon」，由王敏德胞弟Declan Wong飾演的皮亞卡箱，在片末與「今晚打老虎」上演的特異功能鬥法，成為當年的經典橋段。

電影尾段「今晚打老虎」大戰「法國賭神皮亞卡箱」的橋段，成為電影的經典之一。（《賭俠II 之上海灘賭聖》電影截圖）

觀眾肯定記得Declan Wong飾演的「法國賭神Pierre Cashon」。（《賭俠II 之上海灘賭聖》電影截圖）

號稱從未輸過的法國賭神皮亞卡箱！（《賭俠II 之上海灘賭聖》電影截圖）

號稱從未輸過的法國賭神皮亞卡箱！（《賭俠II 之上海灘賭聖》電影截圖）

Declan Wong與大哥王盛德、二哥王敏德一門三傑，均在年青時已投入電影圈成為演員。但Declan Wong星途，相比主力在荷里活發展的大哥、至今活躍香港電影的二哥卻相距甚達，只演出過三部香港電影，包括與周潤發、張國榮及鍾楚紅合作的《縱橫四海》、《賭俠II上海灘賭聖》及《與鴨共舞》，後者更未有在演員名單裡出現。

Declan Wong曾於《縱橫四海》與周潤發、張國榮及鍾楚紅合作。（《縱橫四海》電影劇照）

Declan Wong雖然在三兄弟中最年輕，但外貌卻比兩位胞兄更顯年老，近年留起一頭灰黑色長髮，身型亦略比王敏德寛厚。近日Declan Wong更弄傷髖關節，出入需要靠拐杖協助，但亦無阻他外遊，日前他上載一段影片，開車公路旅行及乘坐郵輪，離開電影圈後在外國定居並創辦旅遊公司的Declan，生活相當寫意！

Declan Wong日前分享一段旅行片段，開車公路旅行並乘坐遊輪。（Declan Wong IG影片截圖）

年近六旬的Declan Wong，留有一頭灰黑色長髮。（Declan Wong IG影片截圖）

據知Declan Wong因弄傷髖關節，要靠拐杖出門。（Declan Wong IG影片截圖）

Declan Wong雖然要撐拐杖，但仍無阻他出門旅行的心情！（Declan Wong IG影片截圖）

在旅行影片中，Declan Wong更在自拍片段中，大曬精湛花式洗牌技術，將一副啤牌交疊後張開成扇狀，再靈活地收起、以單手完成洗牌重新疊成一副。Declan Wong的花式洗牌，讓人聯想起《賭俠II上海灘賭聖》與周星馳花式驗牌的畫面，看來電影拍攝超過三十年後，法國賭神皮亞卡箱的賭術絲毫未有退步！

Declan Wong將啤牌交疊後，展示花式手法張開成扇狀，再單手完成洗牌。（Declan Wong IG影片截圖）

Declan Wong將啤牌交疊後，展示花式手法張開成扇狀，再單手完成洗牌。（Declan Wong IG影片截圖）

Declan Wong將啤牌交疊後，展示花式手法張開成扇狀，再單手完成洗牌。（Declan Wong IG影片截圖）