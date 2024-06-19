誰是被害者2︱劉俊謙自嘲斯文敗類　扮傻拒劇透女友蔡思韵戲份

台灣懸疑推理劇集《誰是被害者：第二季》將於6月21日在串流平台Netflix全球啟播，劇集由張孝全、許瑋甯、劉俊謙等主演，劉俊謙亦繼上月電影新作《我在這裡等你》後，再度於台灣作品亮相！日前《誰是被害者：第二季》一眾主演於台灣出席記者會，劉俊謙自嘲為「敗類」之餘，更扮傻拒回應與女友蔡思韵於劇集裡合作的戲份！

劉俊謙昨日現身台灣宣傳《誰是被害者：第二季》劇集，將會於6月21日在Netflix播出。（視覺中國）

Netflix台灣劇集《誰是被害者：第二季》由張孝全、許瑋甯及劉俊謙等主演。（視覺中國）

劉俊謙近來憑《九龍城寨之圍城》的角色「信一」在華語影壇爆紅，到台灣宣傳時仍成為焦點。劉俊謙於《誰是被害者：第二季》裡飾演基金會執行長林明誠一角與許瑋甯有大量對手戲，表示：「語言是很好的切入點，我們的角色要講很多話，語氣、語調及用字，我這次也是花很多時間在學習語言，要講得順比較困難，有請台灣朋友教我說中文。」更直言被許瑋甯迷倒。而劉俊謙的角色設定被笑稱為斯文敗類，劉俊謙為角色辯護兼自嘲指他本人才是「敗類」！

劉俊謙為《誰是被害者：第二季》的角色辯解，自嘲自己才是敗類！（視覺中國）

劉俊謙在劇中與許瑋甯有大量對手戲，直言被對方迷倒。（《誰是被害者：第二季》劇集劇照）

劉俊謙早前在Netflix播出的《此時此刻》有露肌戲份，他透露新劇沒有裸露情節：「不會，我又沒有那個癮！」劉俊謙與女友蔡思韵自合作《幻愛》撻着，拍拖至今已長達五年，在銀幕裡亦繼續合作，蔡思韵是次亦有份演出《誰是被害者：第二季》。劉俊謙於記者會上被問到與女友同場戲份時，立即扮傻回應指：「誰啊？先保持秘密，這是懸疑片，捐到我自己都很懸疑！」

劉俊謙被問到在新劇與女友蔡思韵的對手戲份時保持神秘。（《誰是被害者：第二季》劇集劇照）