玩轉腦朋友2︱魏浚笙巴黎見孔劉缺席宣傳　阿正︰Jeffrey是世界的

迪士尼彼思工作室動畫新作《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）將於7月11日在香港正式上映，聲演電影廣東話版「阿樂」的Ivy So蘇雅琳、「阿愁」王菀之、「阿焦」黃正宜（阿正）、「阿羨」鄧麗英及「阿厭」張蔓姿，今日（21日）合體現身迪士尼樂園，出席「Pixar水花大街派對！」與觀眾見面。除了與遊園的賓客大玩水花消暑，一眾聲演的女演員亦與角色一同現身，並就新作接受傳媒訪問。

迪士尼彼思新作《玩轉腦朋友2》廣東話配音演員王菀之、Ivy So蘇雅琳、阿正黃正宜、鄧麗英及Gigi張蔓姿現身迪士尼樂園進行宣傳！（葉志明 攝）

為《玩轉腦朋友2》配音的王菀之、Ivy So蘇雅琳、阿正黃正宜、鄧麗英與Gigi張蔓姿，與電影主角公仔同場現身！（葉志明 攝）

女團COLLAR的「顏值擔當」Ivy So，與「阿正」黃正宜於迪士尼樂園活動上，一同接受傳媒訪問，Ivy笑言大熱天時在巡遊中以水槍「攻擊」粉絲，過程非常消暑。阿正亦笑指巡遊期間氣氛極好，更發現自己的跳舞潛能！談到為動畫配音，Ivy直言有難度：「因為第二集先幫阿樂配音，所以做咗好多功課、重睇咗兩次第一集，每一句都模仿緊佢講嘢。到配音嘅時候想我多啲用返自己把聲，所以過程係好玩嘅！同埋可以扮佢哋跌親嘅聲好正！」Ivy更表示愛上配音的工作，在家中會為貓配對白：「我返屋企就會自己同自己講嘢，好似有啲奇怪！」同為貓奴的阿正則笑言非常正常！

Ivy So蘇雅琳與「阿正」黃正宜接受傳媒訪問時，Ivy透露自己愛上配音，更會在家中為貓配對白！（葉志明 攝）

在《玩轉腦朋友2》裡為新角色「阿尷」配音的Jeffrey魏浚笙，現正於巴黎出席時裝週活動，未能與一眾好友現身宣傳，阿正直言對Jeffrey能夠衝出國際感到驕傲：「Jeffrey是世界的！因為人家已經去到巴黎、見埋孔劉喇！難度我仲可以強行留佢喺身邊咩？」更笑言：「佢仲可以幫我度晒所有明星嘅身高返嚟囉！孔劉官方係寫184厘米，咁我就知道真有184厘米喎衰鬼！」至於想請Jeffrey介紹心目中的韓星打卡，阿正表不：「朴寶劍啦！真係最愛！」至於Ivy會否想搭單，她則表示：「我唔駛喇！我同Jeffrey唔係好熟咋！」阿正隨即表示要學識Ivy的偶像女團式答案！

為《玩轉腦朋友2》新角色「阿尷」配音的Jeffrey魏浚笙，因到巴黎出席時裝活動而缺席宣傳，更與韓國電影男神孔劉合照！（魏浚笙IG圖片）

阿正笑言：「Jeffrey是世界的！」為這位衝出國際的好友感到驕傲！（葉志明 攝）

Ivy So早前成功考取棍波車牌，興奮地表示：「多謝大家支持咗我四年！（阿正：妳原來考咗四年？！）排期排咗好耐，3 Take Pass！」Ivy表示一開始因為鍾愛車款只有棍波，於是堅持屢敗屢戰，但到頭來愛車卻推出自動波版本。成功考到車牌後，Ivy表示有計劃買車之餘，更揚言與COLLAR隊友大搞作：「我哋計劃開一個節目，未諗到、可能叫做《COLLAR P牌仔》，就係三個P牌仔去滿足大家願望！」Ivy亦透露自己喜愛學習不同技能、考取牌照，早前成功考到潛水牌後，笑言可以考巴士牌與飛機牌！

成功三次考到棍波車牌的Ivy So蘇雅琳，表示希望女團可以開辦節目《COLLAR P牌仔》，與同團新牌成員一同出動！（葉志明 攝）

Ivy So蘇雅琳今日好靚女！（葉志明 攝）

談及考車牌，阿正表示自己也希望考取：「我最近嘅交通運麻麻地，又撞車、又差啲撞車，有一次仲係同Hillary（劉沛蘅）一次搭的士，發覺自己條命都係自己負責返好啲！」阿正亦透露曾成為Jeffrey的乘客：「都OK嘅，其實我坐過幾個架車，喺《膠戰》入面好似珈其係最好嘅！可能車慣小朋友、好穩啊！（Edan如何？）上次坐佢架車好迫喎！」