談判專家︱望再拍劉青雲突破警匪片題材　邱禮濤：冇諗過專家系列

香港犯罪劇情電影《談判專家》上映一周以來大受歡迎，火速衝破千萬票房大關！導演邱禮濤今日（22日）攜同劉青雲、周文健（Michael）、顏卓靈（Cherry）及楊偉倫現身謝票場，以談判專家及三名人質組合亮相，相當新鮮！一眾演員在謝票期間向觀眾宣布，《談判專家》上映10日內已破1100萬元票房的喜訊，影帝劉青雲更與觀眾即場互動對答。

《談判專家》導演邱禮濤攜同劉青雲、周文健、顏卓靈及楊偉倫出席謝票活動。（陳順禎 攝）

劉青雲謝票期間，宣布新作《談判專家》票房突破1100萬！（陳順禎 攝）

《談判專家》導演邱禮濤於謝票活動上接受《香港01》訪問，談到不少觀眾將劉青雲的新作與經典作品《暗戰》進行聯想，邱禮濤分享指：「雖然《暗戰》裡面青雲都係做《談判專家》，但係《暗戰》比較抽離、幻想型嘅一個故事，《談判專家》係比較寫實啲，係兩個approach（途徑），劉青雲嘅演繹亦都好唔同。」

邱禮濤談及劉青雲經典作《暗戰》與《談判專家》採不同的途徑及演繹方法拍警隊談判專家。（陳順禎 攝）

邱禮濤為香港少數的多產導演之一，執導作品逆市上升，另一部新作《海關戰線》亦即將於下月上映，Herman笑言執導作品接連同步上映為常事：「2017年我去戲院睇鏡，有三間院播緊我三套戲！」表示發行安排交由電影公司主力處理。

邱禮濤另一部新作《海關戰線》亦即將上映，與《談判專家》同步在戲院播放。（陳順禎 攝）

邱禮濤曾執導《拆彈專家》系列，現則推出《談判專家》，令觀眾好奇會否成為警匪電影「專家」系列，Herman：「其實冇諗過專家系列嘅，只不過套戲改編《冇數講》，咁又唔好用返《冇數講》，既然套戲係講談判專家，咁就咁啦、唔好諗喇！」亦表示接下來希望進一步與劉青雲、吳鎮宇合作，但則不會侷限於近年常見的警匪題材，希望涉獵其他電影題材。

邱禮濤繼《拆彈專家2》再與劉青雲合作《談判專家》。（陳順禎 攝）