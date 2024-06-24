海關戰線︱與張學友三度情侶檔仍苦戀收場　林嘉欣：我哋越演越愛

英皇電影《海關戰線》為香港首部以海關行動部隊為主題的動作電影，由邱禮濤執導、謝霆鋒領銜主演兼任動作指導，張學友、林嘉欣、劉雅瑟等領銜主演、吳鎮宇特別演出，雲集一眾香港影帝影后級演員陣容！《海關戰線》今日（24日）舉行首映禮，英皇集團主席楊受成博士攜同一眾演員齊集出席，林嘉欣與劉雅瑟亦於首映上接受傳媒訪問。

《海關戰線》女主角林嘉欣與劉雅瑟亮相首映禮！（陳順禎 攝）

影后劉雅瑟於《海關戰線》中與謝霆鋒緊密合作、動作戲份甚多，她直言：「好辛苦！也有受傷，但身上的傷都已經好了！因為都是一些瘀青之類的。」亦表示與霆鋒合作要「來真的」，展現海關與國際刑警的專業形象與行動力！至於林嘉欣則表示動作戲份僅有兩場，主要以文戲部分為主：「揸槍就有兩場，但係有特登去槍房到練！射咗一百發子彈！」表示相比槍戰橋段，謝霆鋒為她安排的跨欄等動作既要流暢、又要保持優雅的難度最高，更因此瘀傷，笑言：「都係瘀咗喎謝霆鋒，入你數！」

林嘉欣透露為槍戰戲份特意到槍房練習，射過百發子彈！（陳順禎 攝）

林嘉欣與張學友於《海關戰線》裡合作戲份最多，繼《男人四十》與《暗色天堂》後第三度演銀幕情侶：「我由十幾、廿幾、三十幾都同佢同作過，電影係第三次，只能夠話越演越愛！嗰份愛係唔吃力嘅、唔需要勉強！因為實在咁多年，我希望下次唔係苦戀、係完美嘅結局！」透露在《海關戰線》中仍未能大團圓結局、感情修成正果！每次與張學友合作均相隔多年，林嘉欣笑指：「下次我五十幾喎！可唔可以四十幾嘅時候再嚟？」

林嘉欣透露在《海關戰線》與張學友第三度演情侶，仍為苦戀、未能修成正果。（陳順禎 攝）

至於劉雅瑟與張學友則是第一次合作，笑言自己有向學友表示由細聽對方的歌長大：「他應該很尷尬，心想這種話我聽多了！」而面對學友卻未感壓力：「因為學友哥是蠻親切的一個人，他在現場有時候像個小朋友，會在現場唱歌還有跳舞！」