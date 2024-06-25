古天樂望兩部《城寨》一齊拍　炎夏趕工幾乎中暑︰瘦咗十幾磅

澳門新濠影滙全新綜合影院「影滙戲院」今日（25日）舉行開幕儀式，影帝古天樂攜同任賢齊、林峯、胡子彤及張文傑一眾《九龍城寨之圍城》演員出席典禮，與澳門觀眾見面！《九龍城寨之圍城》票房早前突破一億元大關，再一步向香港電影華語片票房第一位進發，古天樂於活動上受訪分享最新票房消息及續集製作進展。

古天樂攜同任賢齊、林峯、胡子彤及張文傑等《九龍城寨之圍城》演員，到澳門出席影院開幕。（陳順禎 攝）

古天樂於活動上接受訪問時，談到港澳首間杜比戲院開幕，表示難得：「我第一次見到杜比影院、又有Atmos（全景聲）好大間，香港都冇。播咗兩三分鐘Demo嘅片畀我哋睇，係好震撼嘅！」古天樂表示隨放映技術水平上升，製作成本亦同時提高：「唔係套套戲都做杜比，猶其是Atmos個費用再貴啲。」提到院線發展，古天樂表示有留意黃百鳴旗下影院結業並易手，認為是電影業生態轉型，目前亦沒有考慮開設戲院：「嘩！租金好貴喎！幾百萬一個月！我寧願留返啲錢開多啲唔同題材嘅電影。」

古天樂透露目前未有開設院線的計劃，直言租金極貴。（陳順禎 攝）

至於《九龍城寨之圍城》的票房成績，古天樂表示：「盡能力啦，始終已經上映八個星期，希望有機會可以到第一位。」透露目前尚有幾百萬之差才能超越首位。古天樂亦表示《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞將會帶隊到下月中舉行的釜山電影節，自己由於正在拍戲所以未能出席：「我依家拍緊部戲比較長時間，呢排香港好熱、又要室內冇冷氣拍攝、着冬天衫，冇中暑但瘦咗十幾磅！」

古天樂表示最拍戲抵受暑熱，消瘦十幾磅 。（陳順禎 攝）

《九龍城寨》兩部續作《龍頭》與《終章》令人期待，古天樂表示希望盡快成事：「主要都睇咗劇本先，理想地當然兩部一齊拍就最好啦！但因為牽涉好多人，所以要睇個期。」並表示會擴展城寨宇宙，一定將加入大量新角色：「心水演員最好盡量多啲新人！始終呢部戲其中一個主旨係講傳承。」女角色方面亦會比首集佔篇幅更多：「其實第一集人物太多，講嘅時間有限啫，二三集會有女性角色喺裡面。」