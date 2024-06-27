唐詩詠舊愛新戲仆直被指暑期檔炮灰　現身日本心情勁靚買炒價潮鞋

現年42歲的余文樂於2000年拍攝青春劇《青春@Y2K》而入行，當時更因而戀上唐詩詠。其後余文樂憑靚仔外型展開歌影事業，期間亦曾與多位女星傳緋聞。直至2017年，余文樂與台灣皮帶大王千金王棠云結婚，兩人育有一對仔女。近年余文樂專注經營潮牌生意，甚少參演電影，早前重返大銀幕，主演內地動作電影《絕密任務》，可惜票房仆直。不過仍無損余文樂的心情，日前被網民拍得現身日本買炒價潮鞋。

主演內地動作電影《絕密任務》，可惜票房仆直。（微博圖片）

上映前兩日（6月13日）更突然宣布撤檔，成績慘不忍睹。（微博圖片）

余文樂主演的新作《絕密任務》於2019年拍攝，斥資約1.5億元，被稱為年度大作之一。單日預售更僅得3萬，上映後票房不似如期，更被內地媒體形容為「暑期檔第一炮灰」，上映前兩日（6月13日）更突然宣布撤檔，成績慘不忍睹。

日前被網民拍得現身日本買炒價潮鞋。（小紅書圖片）

現身日本澀谷。（小紅書圖片）

不過對於新片仆直，余文樂似乎未被影響，心情依然勁靚。余文樂日前與助手現身日本澀谷潮店Kith Tokyo，當日更是潮牌波鞋的首日開售，不少潮牌粉絲早就在店外排隊等袋。有網民在店內捕獲余文樂，並在小紅書以「猜猜余文樂買了什麼」為題發文。從相中看到余文樂與Kith Tokyo主理人Junya Matano非常老友，余文樂更搭着對方膊頭合照。余文樂日前亦有在小紅書分享合照，有指新波鞋炒價高達3000元港幣。

余文樂更搭着對方膊頭合照。（IG@lok666）

新波鞋。（IG@lok666）