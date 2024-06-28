林青霞真性情與湯唯台上派心心 徐克爆片場上大美人：挺難招呼

今日（28/6)舉行的「世界因你而美麗——2023-2024影響世界華人盛典」，壓軸出場的得獎嘉賓有「大美人」之稱的影星林青霞。

林青霞上台領獎，被主持要求重現「東方不敗」的功架。（梁碧玲 攝）

林青霞上到台，先多謝徐克導演從北京專程飛回來頒這個獎。主持人笑說坊間指徐克導演和林青霞都是出名難搞，問兩位是否屬實？林青霞即裝出一副發難語氣問徐克：「導演！我不聽你講嗎？」徐克都立即扮口窒窒：「我感覺⋯⋯挺難招呼，不過感覺很好，絕對是很美好感覺。」林青霞亦坦言徐克都很麻煩︰「但再苦，我也很Enjoy，從苦中找到甘的味道。」

林青霞在台上充滿喜感，亦表現雀躍。（梁碧玲 攝）

最後林青霞發表致謝辭︰「英國浪漫派詩人約翰濟慈曾經講過︰『美只是真 ，真只是美』東漢《說文解字》亦曾經提到︰『美和善是同意詞』，我非常同意這說法，美之中一定要包涵有真和善。」她又說只要本住一顆善心，真誠地去做一件事，都是美麗的表現。「我在將來的日子，會本住真善美的追求，希望大家因為我得到快樂，得到鼓勵，得到愛的力量。」

大合照時，林青霞一直拖住湯唯隻手。（梁碧玲 攝）

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湯唯作為林青霞粉絲，在台下忍不住跟大美人不停互動，更讓她在台上大讚對方︰「湯唯很可愛啊！我在後台第一次見到她，嘩！可愛到不得了。我想你怎麼是大明星啊，怎麼變成一個小影迷，真是很可愛。」隨後二人上到台，更不斷互動，擺出心心動作，非常可愛。