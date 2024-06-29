談判專家｜吳鎮宇不介意參與謝票　「但唔係用呢個方法推動票房」

由邱禮濤執導，劉青雲、吳鎮宇主演，彭秀慧客串演出的電影《談判專家》，上映兩星期以來已錄得$1,600萬票房，成績相當不錯。故向來甚少現身謝票的吳鎮宇，都聯同彭秀慧破天荒出席昨日（28/6）謝票場。當傳媒問到鎮宇為何甚少謝票，他就有自己一套理論分享。

吳鎮宇聯同彭秀慧，特別出席昨日（28/6）《談判專家》謝票場。（陳順禎 攝）

「冇得一嚟就用謝票去搶票房」

其實鎮宇都並非甚少謝票，他回想在《逆流大叔》上映時，謝票就如返工一樣，不斷去旺角場謝票，一有時間就去。當時覺得套戲好，希望盡量帶多啲觀眾入場。問到謝票會否比拍戲辛苦？鎮宇就答得坦白︰「的確係辛苦過拍戲，同埋係冇Point，因為一部電影要成功，先去答謝觀眾，冇得一嚟就用謝票去搶票房，要係有票房先去答謝人，唔係用呢個方法去推動票房。」

吳鎮宇表示有時謝票是冇Point︰「因為一部電影要成功，先去答謝觀眾，冇得一來就用謝票去搶票房，要係有票房先去答謝人，唔係用呢個方法去推動票房。」（陳順禎 攝）

問到《談判專家》票房快將達2000萬，會否再出來謝票？吳鎮宇︰「其實呢……我哋好忙㗎，我哋唔敢隨便應承。我真係一別之後要3個月先返屋企，我個行李係大到搭唔到高鐵，真係要3個月後9月中才返到。」對於曾當導演的彭秀慧，對謝票又有另一見解︰「我用導演身份，真係想多謝入場的觀眾，同埋有機會同觀眾對話，感受到大家的反應，有機會再講多啲戲以外的故事。」

至於會否台前幕後食飯聚一聚？鎮宇︰「邱導都走咗，你叫埋邱導嘛，佢仲忙過我哋做演員。好厲害，一個戲院有兩部佢嘅作品同時上映，頭先爭啲畀人拉去《海關》（海關戰線）度謝住先。」

鎮宇笑言上星期導演邱禮濤，攜同劉青雲、周文健、顏卓靈及楊偉倫出席謝票，自己都要出嚟。（陳順禎 攝）

做唔做劉德華老婆？做！

導演彭秀慧今次以演員身份參與，更有幸演「劉德華老婆」，一對神經失常的夫妻。在謝票期間鎮宇搞笑地問︰「劇組係咪問你有冇興趣做劉德華老婆呀？然後你就答︰做呀！」彭秀慧都承認是爽快應承，直至見到服裝才知甚麼一回事。「不過作為演員真係咩角色都要演，無所謂。我私底下都係呢個造型，只係大家比較少見。同埋同劉德華演戲有個好處，無論角色大與小，都一定唔會畀人剪走。」

《談判專家》監製劉德華於戲中驚喜演出，與彭秀慧飾演一對患有精神病的夫婦，持刀挾持人質。（《談判專家》電影劇照）

《談判專家》開篇的挾持人質劇情，橋段啟發自八十年代轟動一時的「郭亞女事件」！（《談判專家》電影劇照）

而戲中更被華仔錫額頭，這舉動又是否臨時加戲？彭秀慧︰「嗰刻的確響起《天若有情》音樂，但我又冇乜緊張，因為一直都識劉生，感覺大家都好放心去演。錫額頭呢下的確冇特別去傾，睇番原來都幾浪漫。」鎮宇都對於這場戲的談判技巧特別深刻︰「有人指呢場戲冇乜談判技巧，其實要同一個癲嘅人講嘢係好困難，叫到佢食飯，同會自動畀番飯錢你，從呢啲小動靜就可以推測到對方性格。」

彭秀慧自嘲私底下都是戲中造型，只係大家比較少見。（陳順禎 攝）

結尾一句搞笑得嚟有特別意義

至於結尾，鎮宇以一句「南亞裔好需要你」來笑劉青雲，他就笑指是專程留到Ending才拍。「我等佢一個唔留意，Ending一刻先𡁻佢，等佢冇機會報仇，佢當時仲嗌導演，話嗰陣時（故事發生在90年代）有冇南亞裔呢個用字，我話你咪理啦！」

吳鎮宇彭秀慧，散場時跟觀眾合照。（陳順禎 攝）

雖然呢句說話似玩票居多，但鎮宇覺得故事發展到最後，正好要以一句對白去表達二人的友誼加深。鎮宇︰「你點樣睇到兩個人嘅友誼，就係我去講呢個人一啲嘢，佢都唔介意，就知呢兩個係好朋友。呢句說話就好似我篤一篤佢，佢又唔介意，就似一股神奇力量展開呢段友誼。」原來導演邱禮濤拍攝時，都覺得爭一句令觀眾知道二人會做到好朋友的對白，「呢句在公在私都可以用，好有效果。」鎮宇說。