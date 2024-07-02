影壇大亨老婆自爆曾患白血病及腦瘤　18歲險被爛賭母賣落舞廳還債

影壇大亨向華強太太陳嵐（向太）近年轉型為網紅，經常在社交平台直播帶貨及分享生活點滴，吸納大批粉絲。早前向太在家中浴室跌倒，導致大腿骨斷裂，正在康復中的向太透過小紅書分享最新身體狀況，並感謝廣大網民的關心及慰問。

向太近年轉型為網紅，經常在社交平台直播帶貨及分享生活點滴，吸納大批粉絲。（微博）

向太苦嘆：「我明明很善良，可世間疾苦一樣都沒放過我。」（影片截圖）

向生亦一直在她身邊守護她。（影片截圖）

向太日前透過小紅書分享身體近況，從片中可見，穿上粉紅色恤衫的向太精神奕奕，感謝粉絲及網民對自己的關心，並表示今次受傷只是人生經歷中的一點小意外，因她早年患過白血病和腦下垂體瘤，亦因此令身形在短時間突然發福，早前亦患上腹膜炎，雖然人一生總會經歷病痛，但向太表示仍要積極樂觀面對人生，並藉自己的過去勉勵正處於人生低谷的女性。

向太近況精神奕奕。（小紅書）

向太坦言：「人生的路不會一帆風順的，從我自己的經歷來看，其實這次對我來講，只是我一路走來的一點小意外啊！因為它跟我之前從小到大的那些白血病啊、腦瘤啊，來比它真的是一個小意外，其實我經歷過幾次了，不止白血病跟腦瘤，就是每一次都是從生死線掙扎回來的。」

向太曾患白血病及腦瘤。（小紅書）

所以跌斷腳對向太來說只是小意外。（小紅書）

向太曾在社交平台透露自己生於一個普通的家庭，6歲時不幸患上白血病，幸好找到合適的骨髓，才撿回條命。後來，18歲被沉迷賭博的媽媽賣到舞廳償還賭債，向太拒絕更離家出走獨自打拼，被星探發掘成為模特兒才開始走入大眾眼中。

向太陳嵐同向華強一向恩愛。（微博@向太Tiffany陳嵐）

向太年輕時身材Fit爆，但早年因患上「腦下垂體瘤」身形在短時間內突然變得又肥又腫，她早前在抖音談及這段患病經歷，她表示：「在一個星期之內我的肚子好像9個月大了，要生的樣子。」向太一向愛漂亮，她四出尋醫，最後發現患上「腦下垂體瘤」，不幸中的大幸是，腦下垂體瘤是不會變為惡性，只會變大，向太一拖就10年時間，「因為我知道它不會變壞，所以我沒有那麼緊張。」幸好最後手術亦很成功。

點擊下圖看向太年輕時的美貌：