九龍城寨之圍城｜距離登頂差一步　王九破功原來係城寨四少諗出嚟

電影《九龍城寨之圍城》，上映62日至今，大家都一直期待它能否打破《毒舌大狀》1億1500萬香港票房的紀錄，成為新票房一哥！而據香港票房有限公司發佈2024年中報告，《九龍城寨之圍城》已成為2013年有記錄以來，香港電影最高入場人次記錄，入場人次高達1,598,773人（截至2024年6月30日止），亦成為有記錄以來中西片入場人次第二名，有望再創新高。而此片上映62天，截至2024年6月30日，港澳總票房錄得$109,782,568，直逼1億1千萬港元票房大關。

《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞、監製莊澄及原著小說作者余兒，為最後一場謝票嘉賓，為電影的謝票場作告別。（大會提供）

《九龍城寨之圍城》監製莊澄、導演鄭保瑞、原著小說作者余兒，日前正值九龍灣國際展貿中心告別當天，去到九展營業了10年的星影滙戲院謝票，亦成為星影滙最後放映的一齣電影，團隊跟現場數百名觀眾合照留念，鄭保瑞表示：「在這裏經歷很多首映，我有時會在這裏做試片，這裏要改建當然有不捨，像我們齣電影『離不開、留不低』，這就是香港的特色。」

最後一場謝票，又係告別九展，大家上台大合照。（大會提供）

「城寨四少」自行諗方法破功

當中有大量觀眾表示已經10刷支持，當天謝票別具意義之餘，導演亦分享了不少戲中小秘密，鄭保瑞透露：「在拍攝過程中劇本不斷調整，王九吞劍是幾個小子想出來的，他們天天打王九，曾想過王九這樣利害，怎樣才能打贏他，我亦在思考如何拍攝期間，子彤與劉俊謙等人經過討論，劉俊謙做代表跟我說，他們想到將一把刀飛向王九口中，而王九的罩門就在口中，我還鬧他們可以怎樣？用口含着刀又如何拍呢？但經過細心思考，發覺是可行。」

現場不少煬絲粉向鄭保瑞索簽名。（大會提供）

「城寨四少」置身其中日日拍打，都有幫手諗點可以可以破王九功。（《九龍城寨之圍城》劇照）

結果吞劍的想法，就係四位一齊諗到，再由劉俊謙負責同導演講。（《九龍城寨之圍城》劇照）

鄭保瑞又透露，雖然古天樂飾演的龍捲風在中段已死，但希望整齣戲包含龍捲風的精神，所以在最神奇的時刻「龍捲風」出現，將事件局面扭轉，他說：「一塊很大的布被大風捲起，這個設計令我們領悟到人不在精神在。」

監製莊澄透露：「古天樂在拍攝前問我，他在中段死了，之後劇情如何能發展下去？」（《九龍城寨之圍城》劇照）

監製莊澄透露：「古天樂在拍攝前問我，他在中段死了，之後劇情如何能發展下去？我跟他說我們要相信導演，而你死了之後，精神仍然可以永存。」現場觀眾細心聆聽團隊的分享，都聽得津津樂道。