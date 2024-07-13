美國隊長4｜飛隼被「福伯」質疑未夠班　「紅變形俠醫」正式登場

Marvel Studios 《美國隊長》系列全新鉅製《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World)）將於明年2月大銀幕上映。今日（13/7）電影公司便發佈首預告及海報。自美國隊長換成飛隼後，加上劇集表現一般，大家都對他未有抱太大期望，不過在今次預告片片尾，就突然流出一個極大彩蛋，「紅變形俠醫」登場。



海報中，已透露「紅變形俠醫」將會登場。（《美國隊長4：勇敢新世界》海報）

在《美國隊長4：勇敢新世界》首發的前導預告影片中，新任美國隊長Sam（安東尼麥奇Anthony Mackie 飾）的造型是「飛隼」與「美國隊長」合二為一，是強化版。而夏里遜福（Harrison Ford）擔綱演出「羅斯將軍」一角，成為新當選的總統。今日（13/7）剛生日的福伯已年屆82。

拍攝時，81歲的夏里遜福飾演新上任總統，與現時的美國總統拜登同年，如果拜登最終真係選到，部戲出年上畫，新總統亦正式上任，真係神同步。（《美國隊長4：勇敢新世界》海報）

飛隼接任美國隊長後，戲裡戲外都受壓。（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

年屆81的夏里遜福，係年紀最大的的演員加盟MCU。（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

「但你不是史提芬羅傑斯！」

不過呢位總統對美隊的信度一般，預告一句︰「或許你是美國隊長，但你不是史提芬羅傑斯！（Steven Rogers）」Steven Rogers即是由基斯伊雲斯（Chris Evans）飾演的第一代美國隊長。呢句對白絕對係將角色與現況結合，既帶出總統的疑慮，亦說出影迷的心底話，且看戲中如何破解這份不信任。

呢句對白，好多影迷都想講。（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

而除了夏里遜福外，新加盟MCU的還有Giancarlo Esposito(《絕命毒師》Breaking Bad中的大毒梟炸雞佬），他形容今次角色是「宜早不宜遲出現」而且「比你想像中更好」。 而最叫人驚喜的絕對是片尾鏡頭閃現紅變形俠醫身影，令期待度飊升。

《絕命毒師》Breaking Bad中的大毒梟炸雞佬，今次會行刺總統。（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

未來外父眼紅準女婿

根據漫畫內容，「紅變形俠醫」未變身前，是來自軍事世家的將軍Thaddeus Ross。曾參與二戰，表現出色而晉升為陸軍少校。隨後被派到新墨西哥沙漠基地的核研究設施工作，隨後認識了Bruce Banner，即後來的變形俠醫（Hulk）。二人本身已有牙齒痕，不過最大鑊係Thaddeus Ross發現自己個女Betty竟然同Bruce拍拖。前世情人即將被仇人奪去，真係火上加油。

片尾「紅變形俠醫」亮相。（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

一手擲下「美國隊長」個盾。（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

可見「紅變形俠醫」的出現，有機會是鋪排變形俠醫的獨立電影版，雖然該版權一直存在問題。至於「紅變形俠醫」與綠版的分別，在於他可隨意變形，但憤怒不會為他增強力量，反而可憑吸收能量去增強自己嘅力量。而他變形後，全身會發熱滾燙，可謂是The Hulk的宿敵。而夏里遜福飾演的「羅斯將軍」，角色名正正就係「Thaddeus Ross」，所以之前指「福伯」夏里遜福在戲中會變形，絕對有根有據。

今次「紅變形俠醫」將由「福伯」變成，所以唔好睇小老人家，學「何伯」話齋︰「好多後生仔都唔夠我嚟！」（網上圖片）