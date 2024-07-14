專訪｜未敢為《九龍城寨》興奮　出品人陳羅超︰內地對港片失信心

一部《九龍城寨之圍城》，令香港電影有機會再次於東南亞一帶發光發熱。上星期由亞洲電影大獎學院主辦「香港電影巡禮」，便帶同幾部香港電影到柬埔寨金邊作放映及交流，當中包括最近票房破億的《九龍城寨之圍城》，而隨團前往的就有出品人陳羅超（Angus）及執行監製張潔妮（Kinnie）。事實上，兩位更是近年大力投資本地電影，無限動力實業有限公司的核心人物。



電影公司無限動力的董事總經理的陳羅超（Angus）及總經理張潔妮（Kinnie）。（許育民 攝）

《九龍城寨之圍城》大收一億票房，身為投資者兩位都說是意料之外。（網上圖片）

2024豐收年？

年初賀歲檔，由郭富城、林家棟、任賢齊主演的《臨時劫案》，以黑馬姿態跑出，由起初只有零聲場次，到後來不斷加場次，最終票房更與有MIRROR成員坐鎮的《盜月者》匹敵。隨後來到有份投資的《九龍城寨之圍城》，氣勢之凌厲，加上成功跑出幾位年輕演員，讓香港電影重拾生機。

年初賀歲檔，由郭富城、林家棟、任賢齊主演的《臨時劫案》，以黑馬姿態跑出，以$2,100萬暫列今年票房第五位。(《臨時劫案》劇照)

投資多年，眼見踏入2024年半年結成績，似已踏入豐收年，身為董事總經理的陳羅超（Angus）及總經理張潔妮（Kinnie），理應興奮不已，不過跟兩位進行訪問時，感受到的是喜中帶憂，亦可說是審慎樂觀。張潔妮︰「都係平常心，係好開心，不過我們在市場太耐，會比較冷靜，反而身邊好友就好興奮。」

至於Angus，更直接分享自己的憂慮︰「《城寨》成功後，會開拍系列，但最快都要3年後才見街，中間要摸出個新方向，現時市面上的存貨量不多，明年的製作量都會大大減少。」

《九龍城寨》將拍成系列電影，分別是前傳的「龍頭」及續作「終章」，不過Angus保守估計，最快都要3年後來見街。（網上圖片）

市場萎縮放膽一試

兩位主理的無限動力實業有限公司，於2003年成立，最初參與影像產品發行工作，後來有機會涉獵製作部分，一心想試試。Kinnie︰「如果冇自己製作，將會好被動，要等人畀作品我們先有得發行。」於是在2010年開始一些小型製作。

選擇在這一年投資製作，不是市道特別興旺，相反當年是開始步入衰退期。Angus︰「2010前，市場競爭好大，製作電影的公司有近廿間，後來市道不好，剩下的十隻手指都數得晒，當年無機會分一杯羹，但競爭少了反出現一個空間畀自己去嘗試。」

Kinnie自言管數出身，「所以我會想如何將每一蚊用到盡。」（許育民 攝）

由發行轉做製作，創作上可能未必夠經驗，但優勝之處是懂得逆向思維，可以從市場所需入手去製作。Kinnie︰「因為我是管數的，所以我會想如何將每一蚊用到盡。開始由小本經營，慢慢去建立信心。」

衛視電影台對香港電影的支持度非常大。(STAR MOVIES(Taiwan)facebook圖片)

失去衛視電影台影響深遠

當年做小成本製作，可以大膽賞試，因為賺蝕有數得計，最關鍵是有衛視電影台支持。Angus︰「以一部800萬成本電影計，細片賣埠好困難，但正正因為有衛視電影台購下亞洲的放映權，加上DVD銷售，在票房上只要搏到3、400萬，就可以打和。但隨住影碟市場萎縮，加上衛視電影台結業，現在要單靠票房拿回700萬才叫安全，可見難度高好多，所以基本上只有政府肯投資的電影，才有人肯拍，其他細片好難開到。」

解說一下，衛視電影台是迪士尼傳媒旗下一個對全亞洲地區播出的華語電影影集頻道，該頻道主要播放粵語及華語的電影，並以香港電影為主，但該頻道於2023年10月1日停播。市面上類似的頻道，現剩下now的爆谷台，Netflix及Disney+，Angus認為Netflix只看重台灣及韓國製作，而Disney+亦會改變購片方針，對港片未能有太大幫助。

《救殭清道夫》是無限動力的小本投資作，網絡熱度高之餘，電影本身亦充滿話題性，而且殭屍題材亦獲東南亞市場受落。 (《救殭清道夫》劇照)

訪問在柬埔寨進行，身在東南亞，Angus回想當年的賣埠發行工作，相當輕鬆。「從來香港電影都係好勁，2000年前橫掃全世界，基本上未講咩戲，有個演員名已經有保證。去到後來，市場轉變，大家集中去拍內地市場主導的電影。而新一代創作人，又想拍自己想要的題材，這不是壞事，但就未必跟市場接軌，能夠行出海外的機會率更低。你冇能力令買家賺錢，就好難去營運一個市場。」

Angus與Kinnie，早年負責中國星的電影發行工作。（許育民 攝）

風險一直都在

在《臨時劫案》與《九龍城寨之圍城》的成功前，無限動力都嘗過不少苦頭，差點最後的動力都耗盡。如《今晚打喪屍》太偏鋒未能歸本、《4拍4家族》苦撐下才收達百萬票房、有郭富城、林家棟坐鎮的《斷網》，又因網絡世界的呈現手法不獲大眾接受而不濟。不過都無損兵行險著的精神。Angus︰「現在投資十部電影，都有一至三部是小本製作，拍一些大家不敢拍的題材，或者去支持新導演。」

《斷網》在中港兩地的口碑和票房都不似預期，Angus認為是網絡世界的呈現手法不獲大眾接受。（《斷網》微博圖片）

其實在Angus眼中，《九龍城寨之圍城》一樣有風險所在。「它隱陣的地方是動作片，但要搏的是花幾千萬搭景，又要達到傳承這想法，兩位大星會中途離場，由五位年輕演員擔正打到尾，結果今次搏得到！」

兩部港片票房令人卻步

票房破億當然高興，但大環境所呈現的又是另一個故事，就在訪問前一晚，Angus收到行家傳來的惡耗︰「因為最近有兩部港片（所指是《談判專家》及《海關戰線》），在內地票房表現稍遜（截止13/7，《談判專家》及《海關戰線》分別收得1.56億人民幣及1.26億人民幣），內地部分電影公司將會暫停投資及發行香港電影。」

劉青雲加吳鎮宇兩大影帝號召，最後內地收1.56億人民幣。（《談判專家》電影劇照）

《海關戰線》內地上映17日，票房暫收1.26億人民幣，未如預期般有爆發力。(《海關戰線》宣傳海報)

其實失信心都不是因為單單這兩部戲，早在2023年，已有明顯先兆。Angus︰「《風再起時》、《斷網》、《別叫我賭神》、《暗殺風暴》全部冧晒，部部一億票房都冇，去到《金手指》、《潛行》才好一點。他們覺得，就算有劉青雲、吳鎮宇、謝霆鋒、張學友，票房都只有1億多，就當老闆實收4成，都只有6000多萬，但宣發工作都差不多要花5、6000萬，而拍這類戲都億億聲，所以覺得冇得做。日後，我們要用花更大努力，先可以令內地電影公司再次相信香港電影。」

期待《風林火山》

外人可能覺得悲觀，但Kinnie自覺是冷靜面對︰「電影行業有個獨特性，係要大家一齊好先有用，公司與公司之間不是對手，大家都想興旺，個市旺就拍咩戲都得。」

《風林火山》曾傳出資金不足加超支，令後期遲遲未能完成，多次延期上映。（資料圖片）

要重拾勢頭，單靠《城寨》一個品牌未夠，當下Angus就透露有兩部戲有機會再掀起話題，分別是葉偉信執導，古天樂主演的《誰變走了大佛》，另一部就是引頸以待，聲稱即將上映都有5、6年的《風林火山》。「據我所知，《風林火山》已排今年年底12月上，市場一直好期待，這是最大優勢，但最大隱憂是片中拍下的演員都是5、6年前的模樣，未知出來效果大家是否接受。」

股票就係買希望，票房都一樣，聽見這部塵封之作有機年底出土，的確令人為之一振，亦希望振到香港電影業。