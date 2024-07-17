美國隊長4｜夏里遜福演總統同樣遇刺　一個關鍵裝置保命兼零受傷

Marvel Studios 《美國隊長》系列全新鉅製《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World)）將於明年2月大銀幕上映。美國上星期五晚（12/7）公布首預告及海報，當中最大的彩蛋來自「紅變形俠醫」的登場。不過更意想不到是預告中，夏里遜福飾演的新任總統，在講話時遇槍擊，而現實中，特朗普就在翌日，於賓夕法尼亞州巴特勒市演說時被槍擊。



海報中，已透露「紅變形俠醫」將會登場。（《美國隊長4：勇敢新世界》海報）

在《美國隊長4：勇敢新世界》首發的前導預告影片中，新任美國隊長Sam（安東尼麥奇Anthony Mackie 飾）的造型是「飛隼」與「美國隊長」合二為一，是強化版。而年屆82歲的夏里遜福（Harrison Ford），戲中飾演「羅斯將軍」一角，成為新當選的總統。

飛隼接任美國隊長後，戲裡戲外都受壓，正正是將真人與角色遭遇混合當中。（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

拍攝時，81歲的夏里遜福飾演新上任總統，與現時的美國總統拜登同年。不過在發生槍擊案後，拜登勝選機會極微。（《美國隊長4：勇敢新世界》海報）

事實上自從「美國隊長」交棒後，大家都對新任隊長Sam不抱期望，亦深存質疑叫座力，不過預告推出後，聲勢可謂有所逆轉，除了故事貼近現實帶寫實風，「紅變形俠醫」的亮相可謂爭回不少分數，加上預告中飾演總統的夏里遜福有遇刺情節，跟現實不謀而合，令人驚喜。

槍手突然踏前接近講台。（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

被保鑣阻擋但輕易破解。（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

從預告所見，當新上任的總統發表演說時，席上一位神秘男子，突然擊退保安，並拿出手槍對準總統連開數槍。二人的距離比特朗普跟槍手的近得多，不過今次飾演總統的「福伯」就安然無恙，事關他有防彈玻璃擋住，事後亦只是受驚沒有大礙。

隨後立即向總統開槍。（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

連發數槍，防彈玻璃仍抵得住，令總統安全。（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

最後只全數碎裂。（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

事實上，今次特朗普遇襲，亦有人民質疑為何當日沒有安裝防彈玻璃，有分析指因為當日舉行演說的地方賓夕法尼亞州巴特勒市，是個小鎮，亦是共和黨據點，故未有使用最高級別措施。

未有嚴重受傷。（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

疑犯破窗而逃。（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

據分析，行兇者為漫畫角色Isaiah Bradley，是自「美國隊長」計劃成功後，美國政府暗中為更多士兵注入強化血清，而Isaiah就是其中一位被騙的非裔士兵。他有被安排去處理被洗腦的寒冬戰士，任務成功但美國政府為怕真相漏露，反而將他禁固並放逐。可見今次回歸，怨氣甚深。

同一角色，在劇集《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier），都有出現過。（網上圖片）

而除了夏里遜福外，新加盟MCU的還有Giancarlo Esposito(《絕命毒師》Breaking Bad中的大毒梟炸雞佬），他形容今次角色是「宜早不宜遲出現」而且「比你想像中更好」。 而最叫人驚喜的絕對是片尾鏡頭閃現紅變形俠醫身影，令期待度飊升。

《絕命毒師》Breaking Bad中的大毒梟炸雞佬，今次會行刺總統。（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

片尾「紅變形俠醫」亮相。（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

一手擲下「美國隊長」個盾。（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）