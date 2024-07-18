趙麗穎短髮造型震撼網民衝熱搜　一個原因剪走多年長髮被大讚專業

內地「85花」頂流女神趙麗穎，2018年與小生馮紹峰閃婚並誕下一子後，婚姻僅維持三年便告終，各自於影視領域繼續發展。現年36歲的趙麗穎近期因主演熱播劇集《與鳳行》成為觀眾焦點，在劇情角色與演技以外，趙麗穎亦被大讚美貌依然，在劇中展示非凡氣質，與同齡的林更新上演一對亦非常相襯！

趙麗穎為內地85花頂流女神之一，多年來留有一頭長髮，仙氣十足！（趙麗穎微博圖片）

趙麗穎演出不少古裝劇集，長髮造型在觀眾心目中相當深刻。（趙麗穎微博圖片）

早前有內地網民捕獲趙麗穎的蹤影，驚訝發現多年來一直留長頭髮的趙麗穎，竟以一頭僅過耳背的超短髮造型現身，雖然趙麗穎當時戴上鴨舌帽與口罩，但髮型改變之大亦令網民非常驚訝，一系列照片在微博上瘋傳並登上熱搜！趙麗穎一頭短髮非常俐落清爽，配襯一身休閒打扮亦毫不違和，網民亦大讚女神新髮型：「短髮也很好看！」「很期待沒戴帽的效果！」「趙麗穎短髮真的不是一般的好看，太有少年感了！」

趙麗穎被網民野生捕獲，更發現激罕以短髮造型示人！（微博圖片）

趙麗穎的短髮造型被大讚非常好看！（微博圖片）

趙麗穎的短髮造型曝光後，便有消息指是次轉換髮型全因加入馮小剛導演的劇組，參與主演電影《出獄女子的故事》，配合劇情更新人士的角色於是毅然剪短一頭長髮！趙麗穎在影視圈出名認真捱得，亦因此有機會與張藝謀、陳可辛等華語影壇舉足輕重的導演合作。粉絲網民對趙麗穎為入劇組剪短頭髮的舉動，亦讚譽有加：「我姐真是個事業腦，那頭髮說剪就剪，一說拍戲進組啥都能捨！」