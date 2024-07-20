吳思遠揭李國豪死亡真相　討厭提爸爸但一次過海關得靠李小龍甩身

《香港書展2024》已於本周三（17/7）開始，今年主題是「從香港閲讀世界︰漫遊光影文字間」，期間舉行多場跟文字與電影有關的講座。而香港電影導演會永遠榮譽會長吳思遠，以及小說作家、電影編劇沈西城，就獲邀主講《香港電影戲裏戲外傳奇》。席上，吳思遠除分享了不少關於李小龍的故事，還有提及其已故兒子李國豪。



吳思遠在座談會上，分享不少關於李小龍的軼事。（許育民 攝）

李小龍棺木離奇爆開

在講李國豪前，吳思遠講到李小龍逝世後，先在香港舉行喪禮，後再將棺木運返洛杉磯舉行葬禮，不過傳聞棺木運抵西雅圖機場時，有指棺木爆裂，原來真有其事。吳思遠︰「我問過當時嘉禾的經手人Tom，是真的，他說到現在都不明白，因為在香港已揀選優質棺木，不明為何會爆開。」

李小龍作為全球功夫狂熱的標誌， 其創作、電影及一生對電影和流行文化有極大的影響。（《死亡遊戲》劇照）

而在離開西雅圖機場時正下雨，加上棺木爆開，令李小龍個妝容模糊了，「所以去到洛杉磯當地，要即時再搵化妝師化過。」據知到埗後，當地負責人立即找了一副銅棺安置李小龍的遺體，至於為何棺木會爆裂，有說是因為棺木做了密封處理，反而抵受不到機上的氣壓所致。

富商余彭年曾想把李小龍的故居捐出，但當日細節跟香港玫府談不攏。（資料圖片）

有指李小龍的棺木運到西雅圖機場時爆開，原來真有其事。(影片截圖)

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李國豪不願被稱「李小龍個仔」

談到李國豪，不少人都知道他是在拍攝電影《烏鴉》時，在一幕中槍戲中，誤中實彈意外死亡。至於實情由來，吳思遠就因工作關係，去過李國豪發生意外的片場工作，親自問過當地的製片。「其實美國處理道具向來好小心，雖然用真子彈，但所有彈頭都會拆掉，令到有開槍的效果，但冇子彈射出。」而且過程會經過好多次檢查，保證不會用上實彈。

李國豪在拍攝電影《烏鴉》時發生意外死亡，電影便成為他的遺作。（《烏鴉》劇照）

那麼何解仍會打出子彈？吳思遠︰「原來上一個鏡頭，子彈打出火藥後，但粒子彈後半部的空殼，去到槍管時停了沒射出，而道具檢查時疏忽，冇睇清楚便上另一枚新子彈。雖然都是冇彈頭的，但其火力足以令殘留在槍管上的彈殼射出，有射出子彈的效果。」

戲中李國豪都不乏動作場面。（《烏鴉》劇照）

最後李國豪命喪於道具槍下。（《烏鴉》劇照）

談起李國豪，吳思遠直言他非常介意別人以「李小龍個仔」去形容他。「在他面前不准提李小龍，一講起他會罵人。不知為何有這想法，總覺得我就是我，我就是要做自己，與爸爸冇關。」

雖然如此，但吳思遠又分享一件事，正好說出因父之名免卻了不少麻煩。「有一次李國豪去泰國拍外景，他脾氣較差，過海關時跟人嘈交，於是被扣查故意刁難。外面接機的製片見李遲遲未出閘，便入去了解。知道發生甚麼事後，隨後說了一句︰『對不起，他是李小龍兒子！』結果對方馬上放人，是馬上！個個都肅然起敬。」吳思遠覺得世事就是這麼奇妙，有些事實是不能改變。