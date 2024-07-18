李小龍曾遭邵氏嫌棄自比「馬騮」　吳思遠嬲故居被拆︰政府唔識寶

《香港書展2024》昨日（17/7）正式開始，今年主題是「從香港閲讀世界︰漫遊光影文字間」，期間舉行多場跟文字與電影有關的講座。而首日就邀請到《香港電影戲裏戲外傳奇》，香港電影導演會永遠榮譽會長吳思遠，以及小說作家、電影編劇沈西城出席。就住「傳奇」二字，吳思遠分享了不少故事，當中有不少是今年逝世51周年，一代傳奇武打明星李小龍。



電影導演吳思遠，昨日出席《香港電影戲裏戲外傳奇》講座，分享不少故事。（許育民 攝）

美國難獲平等待遇

吳思遠由當年李小龍第一次從美國返港講起，話說當年李小龍去到美國，一直想在荷里活演個角色，但那年頭要在異地擁有白人地位是非常困難。拍完《青蜂俠》後，他好希望拍一部見到樣的影視作品，於是試鏡時他施展渾身解數，並講出自己一套功夫哲學，可惜最後荷里活還是選用白人，這次令他自尊心受挫，於是決心返香港尋機會。」

《青蜂俠》是李小龍的經典作品之一，但在首播時其實不是知名度太高。反是他在香港成就傳奇之後，才被影迷重新發掘。（網上圖片）

李小龍在電視劇《青蜂俠》的造型，未能見到全副面貌。（網上圖片）

後來有人幫李小龍聯絡上邵氏傾合作，至於傾哪部作品甚麼內容，吳思遠表示不清楚，但就清楚知道他事後的憤怒。「他跟動作影星小麒麟，由細玩到大的摯友，甚麼都講，而我跟小麒麟十分相熟。據知李小龍見完邵逸夫後，向他透露︰『畀咁少嘅錢呀？畀佢買個馬騮玩！』意思是出手太低，不如佢去買隻馬騮玩啦！於是再次鬱鬱不歡地離開香港返美國。」

吳思遠與編劇沈西城一同出席講座。（許育民 攝）

邵氏開價超低不歡而散

後來嘉禾電影公司冒起，製片劉亮華到洛杉磯找鄭佩佩出山，拍一部動作片《虎辮子》，當片約傾得七七八八時，在一個場合見到李小龍，互相有傾有講，當晚她便立即打長途電話畀鄒文懷，問老闆有冇興趣找他回港拍戲。吳思遠︰「由於上次跟邵氏一談受到侮辱，於是今次李小龍自降身價，結果一拍即合。」

到底當年邵逸夫開甚麼價錢咁侮辱呢？根據由Serge Ou執導的紀錄片《邵氏：拳腳王者》（Iron Fists and Kung Fu Kicks），引述電影學者兼美國紐約亞洲電影節創辦人Grady Hendrix指出，當年邵逸夫對李小龍印象麻麻，因為覺得他獅子開大口︰「邵逸夫心想你只是個打仔，滾吧！」據了解，當時李小龍屬意開出一萬美元（約港幣$78,000）片酬，然而邵逸夫回覆︰「我們的片酬只會付$3900港元。」即原價的5%，相當侮辱，結果令李小龍非常不滿。

紀錄片《邵氏：拳腳王者》引述電影學者兼美國紐約亞洲電影節創辦人Grady Hendrix指出當時邵逸夫對李小龍的評價。（影片截圖）

邵逸夫覺得他獅子開大口，心想︰「你只是個打仔，滾吧！」（影片截圖）

李小龍親看午夜場

今次重返香港，第一部開拍是《唐山大兄》。據吳思遠講，雖然今次跟嘉禾傾好合作，但鄒文懷都是抱嘗試性質，不敢有太大期望，所以全片預算不高，並找來一位名氣不高的吳家驤導演執導。吳思遠︰「但李小龍自視甚高，對這位導演不放在眼內，拍到一半，覺得再拍落去都不會有好貨色，於是親自致電嘉禾電影創辦人之一何冠昌先生，表示罷拍。這個通電剛好被導演羅維聽到，於是自薦接手。」

電影《唐山大兄》1971年版海報。（近彼岸先生提供）

吳思指當日羅維初接觸李小龍，印象都不太睇好，又說李小龍拍攝時傷到腳，問可不可以停拍幾日休息，但羅維表示可以不拍打戲，轉拍大頭特寫，此舉亦令李小龍滿有怨氣。「電影後來上午夜場試反應，在太子的麗聲戲院，雖然只賣了一格小小的廣告（顯示嘉禾信心不大），但全院滿座，掌聲如雷，一散場我擰轉頭，見到鄒文懷陪住李小龍睇。」

1970年鄒文懷已著手開拓新片種，拍出真正的功夫電影，並找來李小龍回歸，當時以破紀錄片酬簽下5部片約，首作《唐山大兄》（1971）大獲好評，最終以港幣319萬港元打破香港開埠票房紀錄。（網上圖片）

李小龍首齣電影《唐山大兄》在泰國取景，當時預艋有限，很多製作都慳住用，令李小龍感到不滿。（網上圖片）

積極救故居卻獲回覆︰吳思遠，呢啲嘢唔關你事

對於李小龍，吳思遠還有不少故事想分享，但最令他既憤怒又遺憾，是未能保留其故居。「講起間屋我都好嬲，當時（2008年）業主大慈善家余彭年，願意捐出間屋，但條件是旗下有幾間位於九龍塘的物業，希望獲批建地牢，但當年政府表示一視同仁。」

據消息指，後來又談到換地安排都仍僵持，吳思遠見狀心急如焚，於是據理力爭，不時向政府自薦做中間人洽談。「但當時獲政府回覆話︰『吳思遠，呢啲嘢唔關你事，唔使你講。』」而當時任發展局局長為林鄭月娥女士。

每提起李小龍故居，吳思遠都仍氣上心頭。（許育民 攝）

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故居於2019年7月已清拆，吳心痛非常︰「我已經收集當年故居的擺設，練功室，寫字樓，相和片都有，只要政府拍板我可立即參與恢復原貌工程。今時今日仍有很多外國人來港，說找李小龍足跡完全找不到，這就是損失，唔識寶！」此時身旁的沈西城笑言現在要夜繽紛。「簡直蚊髀同牛髀啦！」

吳思遠更替香港電影肉緊，「就嚟冇喇，要一齊努力。」同時又呼籲社會要畀機會年輕人，「不要動不動便這樣不可，那樣不拍得，這樣不講得，香港幾十年來都崇尚自由，有時是會講錯說話，做錯事，但過程中會自我糾正，香港是有它的特性和特點。」

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