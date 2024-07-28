無路可走｜許光漢首演韓劇與李光洙合作　將「黑化」成最迷人反派

全新驚悚懸疑韓劇《無路可走：輪盤賭》，除了神秘人懸紅200億韓圜引發各路人馬追殺即將出獄重刑犯的故事引人入勝之外，重量級演員陣容亦引來全網討論：李光洙、趙震雄、劉宰明、金武烈、廉昌雅等位位演員實力過人，而當中最備受注目的必然是首次參演韓劇的許光漢，即將以Disney+ 原創韓劇《無路可走：輸盤賭》跨海力攻韓國，今次更帶來突破性演出。

作為初登韓劇之作，今次陣容都唔簡單。（《無路可走：輪盤賭》海報）

許光漢攻佔日韓

於台灣神劇《想見你》飾演情深陽光的李子維一角，令許光漢擠身全亞洲當紅男神演員之一，「許太太」遍佈中港日韓台，近年積極開發新市場，乘勝追擊與「第五代金田一」道枝佑駿合演日本電影《青春18x2通往有你的旅程》，再次攻陷「許太太」，人氣一時無兩！較早前許光漢於東京出席活動，遇上以《善德女王》反派角色奪下「百想藝術大賞 - TV部門大賞」的視后級演員高賢廷，高賢廷亦不敵其強大魅力，遇到許光漢時如少女般害羞逃跑，以免原地被男神融化，回過神後才交談合照。搞笑場面見證許光漢驚人魅力與火紅程度。

許光漢的神情確實迷人。（《無路可走：輪盤賭》劇照）

新一代實力男神

早年於金馬獎電影《陽光普照》中初嘗擺脫陽光偶像包袱，飾演陰暗內歛大學生，渴望避過活在眾人期望下的新一代台灣青年，揪心的演出讓粉絲看到他除帥氣外表以外的可能性。力求於演藝路上作出突破的許光漢，早前公開表示不再飾演高中生，於消息公布後成功以不同角色令觀眾折服。在去年台灣大熱喜劇電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中與拍檔林柏宏大玩BL，恥度爆燈的爆笑情節又再次成功開拓新的路線，也難怪「許太太」對他如此著迷！

許光漢在劇中，飾演外號為「Mr. Smile 微笑先生」的韓台混血殺手。（《無路可走：輪盤賭》劇照）

今次許光漢正式進軍韓劇的處男作《無路可走：輪盤賭》中，飾演外號為「Mr. Smile 微笑先生」的韓台混血殺手，為了爭奪懸賞到韓國加入「殺人遊戲」的戰團。有別於大家熟悉的暖男形象，許光漢於劇中演繹與臉上笑容相悖的冷血殺手，超有反差感！許光漢於最新預告片中把槍口指向鏡頭，最後邪魅一笑，展現出罕有的另一面，對於「老公」要黑化，網民反而一面倒表示支持，有不少人更光看預告已被他的眼神電暈，全網期待他的反派演出，可見男神之魅力！乘着韓流於世界的影響力與觸及率，男神地位勢必進一步鞏固與提升，「許太太」人數定必大幅攀升。

故事簡介

為了巨額金錢，你願意殺人嗎？劇集講述全韓國上下人憎鬼厭的重犯金國浩(劉宰明 飾)提早出獄，被一名蒙面神秘人公開懸賞200億韓圜 (相等於1.1億港元)取其性命，引來全國人民哄動，各路人馬蠢蠢欲動想要加入這場震撼全國「殺人遊戲」，在利益與人性之間，他們又會面對怎樣的考驗？一場「公開殺人委託」，揭開全韓最驚心動魄的人性鬥爭！