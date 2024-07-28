贖夢｜張家輝獲大馬電影節頒發卓越電影成就獎：證實到我愛電影

兩屆金像影帝張家輝執導及主演的新作《贖夢》，成為本屆馬來西亞國際電影節閉幕電影，家輝更獲大會頒發「卓越電影成就獎」（Award for Excellent Achievement in Film ），表揚演而優則導的他過去為電影界的傑出貢獻。昨日（27日）家輝現身吉隆坡舉行的頒獎禮，親自上台接受榮譽。

張家輝獲頒卓越成就獎。（公關提供）

頒獎環節開始前，台上先播放一段剪輯家輝經典作品的短片，跟影迷一起回顧他入行35年眾多精彩角色，隨後家輝就上台接受榮譽，從頒獎嘉賓、大馬著名演員Mr Bront Pala手上接過獎項。家輝以英文謝辭，感謝大會對他的電影生涯的肯定，並多謝一直以來影迷的支持和愛戴。獲獎後，家輝第一時間接受訪問時就再說到得獎感受：「我覺得今次獎項係對我，又有一個更深層次嘅鼓勵，過往我攞過一啲演員嘅獎項，但今次頒發呢個卓越電影成就獎，包含住大會對我做導演範疇上面嘅鼓勵，證實到我愛電影。」

（左起）黃進、張家輝、曾國祥、姜皓文及袁富華一同出席「香港之夜」。（公關提供）

對於電影於頒獎禮翌日正式跟大馬觀眾見面，將會聯同有份主演的袁富華，一同現身閉幕放映的家輝，就表示相當期待觀眾反應：「《贖夢》呢一趟影展行程入面，即係包括我之前去咗嘅意大利、韓國富川、西班牙，跟住而家又嚟到馬來西亞國際電影節，而唯一呢個馬來西亞舉辦嘅電影節，係電影第一個放映嘅華人地區，華人地區睇返華人電影，嗰種感受應該會再深刻啲，我覺得係會再投入啲嘅，比起畀西方人去睇嘅時候。希望都如我所願，首映令到觀眾會滿意。」家輝又認為大馬是一個新舊城市交替的地方，充滿神秘色彩的傳說和神話，當中更帶有中國邪門邪術之說，故此他特別期待大馬觀眾對電影帶出的訊息有更深刻理解。

當晚大會亦主辦「香港之夜」，現身的除了家輝之外，更有姜皓文、袁富華、導演莊文強、曾國祥、黃進、黃綺琳等，身在大馬的林明禎及今屆電影節終身成就獎得主，日本大導演是枝裕和都有出席，家輝喜遇一眾影圈新知舊雨，大家都把握機會交流。