57歲李若彤古裝生圖流出　完美駕馭中東露腰造型曬香肩馬甲線

擁有「最美小龍女」美譽的演員李若彤，近年集中於內地發展，經常亮相於綜藝節目及劇集拍攝，更跨界出品抖音短劇並擔任監製，發展方向相當廣泛。現年57歲的李若彤憑多年運動習慣保持巔峰狀態，仙氣顏值與身材力抗歲月洗禮，為華語影視圈難得一見的美魔女，成為娛樂圈裡外的女性榜樣！李若彤不論影視作品或亮相綜藝節目時，都不時以古裝打扮示人，在影迷粉絲心目中留下古典美人的深刻印象。

57歲李若彤向來保養得宜，凍齡外貌身材宛如少女。（IG@carmanlee0816)

李若彤一直被認為是「最美小龍女」是公認的古典美人！（《神鵰俠侶》劇集劇照）

近日李若彤在拍攝期間被網民野生捕獲，在片場工作的生圖流出，旋即引起網民瘋傳！相片中，李若彤身穿一套天藍色中東風格古裝造型，服裝採露肩及露腰設計，纖瘦身型完美駕馭造型，雪白香肩與手臂毫無贅肉，露腰裝更讓她大曬A4腰身，腹肌與馬甲線亦非常立體明顯！出名凍齡不老的李若彤，化上簡單的妝容及戴上頭飾，已足顯古典美人的嬌豔，容貌保養得宜的她亦不覺皺紋與老態，令人難以想象。

李若彤拍攝古裝生圖流出，完美駕馭中東風格古裝造型，更小露香肩與fit爆腰身！（微博圖片）

李若彤勤做健身運動肌肉線條優美。（李若彤微博圖片）

李若彤依靠飲食與運動維持體態的成果，觀眾自然有目共睹，但亦有網民留言分享驚人發現，表示李若彤勤做健身運動下，體脂長期維持低水平，亦間接令上圍激降幾級！在李若彤工作生圖中，側拍角度下李若彤胸前顯得相當平坦，似乎重回少女身材，未如昔日一樣修長而玲瓏浮凸。但姑姑出道多年後仍努力維持形象，成功打造健康活力的體態，其實亦相當值得大家佩服與學習！