關芝琳舊愛55歲近照曝光　昔日6呎型男驚變發福長毛大叔

模特兒出身的黃家諾（Jimmy），曾有「香港首席男模」的封號，90年代回流香港殺入影壇，十多年來參演過廿十幾部電影，當中以《古惑仔情義篇之洪興十三妹》飾演舒淇的負心漢男友最令人印象深刻。

黃家諾高大靚仔，當年有不少演出機會。（視覺中國）

「天下第一關」之稱的鄭紹康，2020年曾野生捕獲黃家諾，當年仲好Fit變化不大。（微博圖片）

黃家諾於2000年代中開始淡出娛樂圈，之後甚少在公眾場合現身，早前有網民於微博分享在香港某餐廳偶遇黃家諾的合照，現年55歲的他捨棄了招牌短髮變長髮，身型似乎發福了一點，跟昔日爆肌形象相去甚遠。網民大讚黃家諾十分友善，跟她透露多年前與張國榮合作拍攝電影《流星雨》時，對方介紹他到這家餐廳吃東西。

網民在香港某餐廳野生捕獲黃家諾，見他頭髮變長、身形亦發福了一點點，改變甚大。（微博圖片）

其實黃家諾多年來演員事業發展平平，對觀眾來說應該最記得他跟關芝琳的一段情，兩人年紀相差7歲，這段姊弟戀一直不被外界睇好，認為他們女尊男卑，不過難得愛得高調，黃家諾多次公開受訪放閃，曾表示自己拍戲賺錢不多，靠模特兒工作賺到錢：「希望Take care她和家人，帶他們坐First Class去環遊世界。」

「佬味」出晒嚟！（微博圖片）

黃家諾又自言不是十分浪漫的人：「或者我夠細心，關心她。我們不會太刻意，其實與普通情侶差不多，閒時會去吃牛腩面、雲吞面，我都會煮牛扒給她吃」，又表示不介意關芝琳過去的感情經歷：「我不理會她的過去，我們一起是Good Timing，相處沒什麼不開心，好Relax」，可惜二人交往4年後於2004年分手。

黃家諾與關之琳當年愛得高調。（視覺中國）