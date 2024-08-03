爭霸︱76歲梁小龍激罕現身中氣十足　將客串神秘角色︰因為我窮呀

香港黑幫傳奇電影《爭霸》由黃泰來監製、劉俊輝執導，吳岱融、潘梓鋒、馮素波、黎燕珊、利穎怡、邱萬城、劉子儀（可人Kelly）主演，電影今日（3日）舉行開鏡儀式，祈願拍攝順利票房大好。《爭霸》劇情講述兩代於澳門叱吒風雲的黑幫傳奇人物發跡與衰落的故事，一代武打電影巨星梁小龍更激罕現身開鏡儀式，並接受訪問分享為新戲客串及與監製黃泰來的淵源。

香港黑幫傳奇電影《爭霸》今日舉行開鏡儀式，一代武打巨星梁小龍驚喜現身！（葉志明 攝）

香港黑幫傳奇電影《爭霸》今日舉行開鏡儀式，吳岱融、馮素波、邱萬城、Kelly劉子儀等演員齊集。（葉志明 攝）

梁小龍驚喜現身《爭霸》開鏡，更與老拍檔黃泰來一同受訪，他直言答應客串全因對方誠意邀請：「我同黃監製好多年冇見，今次佢一出到聲我就嚟幫忙！」至於梁小龍的客串角色，黃泰來監製暫時保持神秘，但開玩笑指：「客串由頭做到尾，做埋武術指導！」梁小龍亦笑言：「你覺得我仲打得咩？」

梁小龍與《爭霸》監製黃泰來近40年未有合作，受訪時笑言梁小龍的角色會由頭客串到尾。（葉志明 攝）

談到梁小龍與黃泰來在影壇的淵源，梁小龍表示二人多次合作，但對上一次已近四十年前：「我記得上次同你拍戲係一九八幾年，周潤發、萬梓良幾個影帝嗰套《江湖情》！有上下集嘛。」黃泰來亦表示：「下集係《英雄好漢》，你做（動作）指導㗎！」

梁小龍表示上次與黃泰來合作已經是1987年的《江湖情》。（葉志明 攝）

現年78歲的梁小龍，在年輕一輩心目中最深刻的角色為周星馳喜劇名作《功夫》裡飾演的火雲邪神。相比當年演出，梁小龍身型明顯清減得多，但仍然非常精神、中氣十足，他笑言：「因為我窮呀！有戲我就接，都好辛苦下！」至於在《爭霸》裡的角色造型會否重現「火雲邪神」的背心拖鞋，梁小龍則大賣關子：「你想知道呀？入去買飛咪知道囉！」

梁小龍身型明顯清減不少，但仍然非常精神、中氣十足。（葉志明 攝）