25歲中國第二美女演員惹後天加工疑雲　直播用一句話超高情商回應

25歲中國女演員趙露思，早前於內地網絡上被網民票選為「最美中國女演員」第二名，得票更過百萬，大受觀眾網民歡迎。趙露思出道至今僅數年，憑劇集《傳聞中的陳芊芊》爆紅，以可愛甜美形象冧盡男粉絲，私底下的妝容服飾打扮更成為女粉絲爭相模仿的對象。然而一直有網民指趙露思容貌漸漸出現變化，由清純可愛變成商業味較濃的「網紅樣」，惹來「後天加工」疑雲。

25歲的趙露思早前被網民票選為「最美女演員」第二名，得票超過百萬！（趙露思微博圖片）

趙露思年僅25歲，近年被指由清純可愛變成商業味較濃的「網紅樣」，惹來「後天加工」疑雲。（趙露思微博圖片）

趙露思出道早期，以可愛的包包面廣為觀眾熟知，雖然常言女大十八變，但趙露思五官被指變得越來越精緻，兩頰線條亦更為尖削明顯，相比減肥變得瘦削，更似有動手腳的效果。有網民認為趙露思的容貌升級變得具網紅商業味，漸漸令原有的辨識度變得模糊，亦失去當初純真天然的美態，紛紛高呼可惜！

趙露思以前的面頰明顯更圓潤飽滿，呈輕微包包面。（視覺中國）

趙露思以前的面頰明顯更圓潤飽滿，呈輕微包包面。（視覺中國）

趙露思被指樣貌有升級現象！（視覺中國）

近來趙露思的面頰明顯變尖。（視覺中國）

趙露思的五官亦比以前立體。（視覺中國）

日前，趙露思於網絡開啟直播，回應網民對她「後天加工」的質疑。趙露思面對網民形容她變靚、變瘦、皮膚變白感到開心，但亦以一句開放大方的話回應「後天加工」疑雲：「我有一些自己的經驗，是自己一點點成長，包括一些努力換來的結果」更笑言每個人都想變靚變好。趙露思以超高情商避重就輕回應議題，雖然仍未有具體分享自己「努力」的地方，但大方得體地回應便令網民相當欣賞！