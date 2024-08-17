《與龍共舞》原為邱淑貞主角　《鹿鼎記》重戲份到林青霞畀說話聽

香港資深喜劇導演王晶在Youtube開設個人頻道《王晶笑看江湖》，第二波節目以「晶女郎」為主題，詳談與首位被稱為晶女郎的性感女神邱淑貞之間的相識與合作。王晶在今日（17日）播出的第四集裡，提及一手捧紅邱淑貞的經過，除了透露一部原為邱淑貞度身訂造的作品外，更大爆原來連台灣一代玉女天后林青霞，亦曾於片場因邱淑貞而呷醋！



王晶於《王晶笑看江湖》第二輯節目，以首位被稱為「晶女郎」的女神邱淑貞為主題。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

邱淑貞為王晶一手捧紅的第一代「晶女郎」！（《王晶笑看江湖》節目截圖）

《與龍共舞》原為邱淑貞度身訂造

王晶在1987年的香港小姐選舉期間慧眼相中邱淑貞，及後起用她作為女配角，拍攝《撞邪先生》、《最佳損友》及《求愛敢死隊》等作品。王晶於節目中形容當年的邱淑貞：「她很醒目，由於她的家境不是特別好，所以她是很進取、很想紅、很想改變生活！」

於是便按她的形象與性格度身訂造一個角色：「我其實為她寫了一個劇本，我想能幫到她、以後我又多一個人用，我就寫了《與龍共舞》的劇本。」然而當時投資該部作品的老闆希望用張敏為主角，於是便順從老闆的意願易角，再找機會為邱淑貞寫合適的角色。

王晶透露《與龍共舞》原本為邱淑貞度身訂造。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

《與龍共舞》最後由張敏飾演女主角，與劉德華做對手戲。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶表示當時投資《與龍共舞》的老闆希望用張敏做女主角，於是順從老闆的意願易角。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

《鹿鼎記》惹林青霞呷醋

踏入1992年，王晶形容為當時為「周星馳年」，影壇最為觸目的均為周星馳的作品，於是王晶便為了繼續力捧邱淑貞，刻意安排她與周星馳之間有更多戲份：「她又做得很好，特別是她有一場跟周星馳兩個在房間裡，好像是她污辱了周星馳一樣，做得非常之好！笑到碌地！建寧公主由她做得非常好，演得很活潑，亦接到周星馳所有笑位。」

周星馳作品《鹿鼎記》兩集，雲集林青霞、張敏、李嘉欣、袁潔瑩及陳德蓉等多位美女演員！（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶特別提及邱淑貞於《鹿鼎記》裡與周星馳在睡房中的一場戲，形容邱淑貞表現極好！（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶特別提及邱淑貞於《鹿鼎記》裡與周星馳在睡房中的一場戲，形容邱淑貞表現極好！（《王晶笑看江湖》節目截圖）

但在邱淑貞於《鹿鼎記》裡表現出位同時，王晶表示有既得利益的一群美女演員開始呷醋：「為甚麼她的戲好像好突出呢？連林青霞都呷醋，她在出面講『哎呀，我整天跟在邱淑貞屁股後面走來走去，都不知道在幹甚麼！』」於是經驗豐富的王晶亦在電影後段給予林青霞更多發揮空間，以平息當時林青霞對於被邱淑貞搶戲的看法。

邱淑貞在《鹿鼎記》裡表現出色，連女主角林青霞亦感到呷醋！（《王晶笑看江湖》節目截圖）