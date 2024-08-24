黑社會｜邵美琪被任達華追殺一幕　臨時加戲冇假石︰有死亡感覺

邵美琪(Maggie)本週二（20日）現身TVB電視城出席新劇《特勤女團》拜神，並且分享相隔五年回巢拍劇的喜悅。Maggie除了活躍於電視圈發展外，在電影圈也有相當耀眼的成績，也被譽為是杜琪峯御用女演員，當年更曾經有份演出香港經典電影《黑社會》。



邵美琪(Maggie)相隔五年重返TVB拍新劇《特勤女團》。（張祖銘攝）

邵美琪指《黑社會》從影最驚險

提到曾經演出香港經典電影《黑社會》，其中結局一幕被任達華追殺，甚至埋葬在泥土，至今依然是觀眾難忘的畫面，她接受《香港01》 訪問表示：「嗰日導演杜琪峯先生臨時需要搵嗰嚿石。」由於是臨時叫，道具手足想做都做唔切。「幸好最終都搵咗一嚿好似真又好似假嘅石頭，都幾犀利。拍攝嗰刻我覺得真係有死亡感覺，將我哋堆落個坑度，仲要係冇得透氣，嗰次係我拍嘢以嚟直到而家都係最驚，最恐怖嘅一次。」

邵美琪指《黑社會》從影最驚險。（網上圖片）

邵美琪在香港經典電影《黑社會》中最後結局的劇情被任達華追殺。（網上圖片）

邵美琪憶述當年拍《黑社會》點滴

提到與梁家輝被埋屍一幕，更要埋在家輝哥身下，當時是否親身上陣？邵美琪︰「係，拍咗一日。（需要全程閉氣演出）成場戲點樣去追點樣拍，真係傾劇本傾到拍前一刻。閉氣就真係有一分鐘！」講到事前是否沒有收到劇本，她說：「係臨時加，因為通常導演都會覺得有啲更加好，就會加落去。」

邵美琪指《黑社會》中，被埋在梁家輝屍體下的情節，都是親身上陣演出。（網上圖片）

邵美琪在《黑社會》賣力演出！（網上圖片）