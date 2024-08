現年73歲的資深動作演員元華近年大幅減產,自2021年上映的Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)後,已再無新作,一直留在加拿大弄孫為樂,享受家庭生活,甚少公開露面。

元華近日於飛機上被野生捕獲,身形明顯發福了一點,白鬍子變長撞樣「肯德基爺爺」。(網上圖片)

日前有網民在社交網站分享在飛機野生捕獲元華的照片,該網民為一名空少,對元華讚不絕口:「幸運的一天,香港的老前輩藝人真的是德藝雙韾,敬佩先生的談吐還有本身的修養,非常開心在航班中遇到元華先生」。

今年初,元華現身TVB《萬千星輝頒獎典禮》擔任頒獎嘉賓。(視覺中國)

不過更吸引其他網民注意的是元華的外形,一向鋼條身形的他明顯發福了一點點,而且白鬍子越留越長,看上去撞樣「肯德基爺爺」Colonel Sanders,心廣體胖,相信元華的退休生活過得開心快活。