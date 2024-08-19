紥職3︱菊梓喬保錡戀情公開　黃宗澤談吳卓羲近況：有一齊過咩？

香港江湖情仇電影《紥職3》今日（19日）舉行首映禮，導演吳家偉攜同黃宗澤（Bosco）、張繼聰、周勵淇、陶大宇、林千渟等一眾主演出席。電影延續《紥職》系列風格，以全新故事出發，講述黃宗澤、張繼聰及陳家樂飾演的三兄弟引發一連串社內風波，更影響到社團上一代花錦（鄭浩南 飾）與阿群（陶大宇 飾）兩位大哥之間的權力鬥爭。

《紥職3》今日舉行首映禮，黃宗澤、張繼聰、陶大宇及周勵淇等一眾主演現身！（葉志明 攝）

張繼聰新作《紥職3》上映，老婆謝安琪當然有來撐場！（葉志明 攝）

黃宗澤與張繼聰於首映上大玩派「腎」，並表示陳家樂在馬來西亞拍戲期間，由他們頂住場面！（葉志明 攝）

黃宗澤與張繼聰作為《紥職3》上集原班人馬，主動分享全新故事的角色，Bosco表示：「上次我冇幾耐就做咗大佬啦，今次加入咗大宇哥、Mark哥（鄭浩南），咁我哋就變咗冇咁大佬嘅大佬喇！」張繼聰亦指：「我哋今次好開心可以做返𡃁仔，因為喺片場上慢慢都開始新陳代謝、畀人叫做前輩、咩哥咩哥喇，今次有兩位前輩喺到，我哋可以做返𡃁仔，呢種感覺開心啲！」

張繼聰與黃宗澤表示，新作《紥職3》有鄭浩南與陶大宇坐陣，兩人終於可以做返𡃁仔！（葉志明 攝）

黄宗澤首次與鄭浩南合作，笑言對方有童趣一面：「Mark哥你見佢外型好猛，但同佢傾計好可愛！」張繼聰更大爆鄭浩南收工時的有型打扮：「我哋拍嗰時係夏天，佢永遠收工嗰條熱褲真係正！係條西褲配對Loafer鞋，你真係覺得出面有架帆船等緊佢，佢準備出海喇！」至於自己能否駕馭該身造型，張繼聰笑言：「冇話carry唔到，係人哋承唔承受到咋嘛！我望阿Mark哥覺得享受，我係仔都覺得正，我著嘅人哋可能會去到難受囉！」

張繼聰與黃宗澤更大爆鄭浩南拍攝《紥職3》時的型爆收工休閒造型！（葉志明 攝）

剛剛榮升爸爸的陳家樂，今日未有一同亮相首映，黃宗澤分享到家樂的近況：「我會見到佢，佢而家為咗賺奶粉錢，喺馬來西亞拍緊嘢，下個禮拜係（《紥職3》）馬來西亞嘅首映，佢喺嗰邊等緊我，我去同佢會合。」張繼聰則表示謝票活動上暫時由二人頂上：「我哋幫佢頂住先啦，佢呢排要忙工作，謝票我諗佢都會嘅，我更加想佢有時間陪下小朋友。因為佢囡囡一出世，佢就去咗馬來西亞拍戲，謝票我哋頂住、佢識做就將啲錢過返入我哋戶口啦！」

陳家樂正忙於工作，張繼聰表示謝票由他與黃宗澤頂住。（葉志明 攝）

連詩雅（Shiga）與老公陳家樂的小公主Camila於本月（18日）出世！

近日菊梓喬與保錡爆出「保菊戀」，作為女方緋聞前度吳卓羲的好友，Bosco回應兄弟狀況時相當出人意表：「有一齊過咩？冇嘢啊，我同佢噚日先一齊食過飯！」更隨即扮與吳卓羲不熟悉：「邊個阿Ron呀？我唔識佢呀，我同佢唔熟㗎！」張繼聰亦幽默加入指：「吳卓羲聽過囉，但係唔熟㗎！聽過幾Nice嘅但唔熟囉！」

菊梓喬今年事業感情都似乎有新動向。（IG：@hana_ku）