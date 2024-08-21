張敬軒港鐵廣告電影畫面掀回憶殺　有兩部經典太嚇人唔提得

港鐵45周年，全新廣告找來張敬軒重新演繹陳百強的經典《幾分鐘的約會》，而廣告中就出現多部曾經在港鐵取景的名場面，即時引人網民討論。

全新廣告找來張敬軒重新演繹陳百強的經典《幾分鐘的約會》。（港鐵廣告截圖）

張敬軒欣賞各部經典。（港鐵廣告截圖）

廣告中包括張國榮與張曼玉的《緣分》，林子祥與鄭裕玲的《三人世界》，陳小春與蔡卓妍的《下一站…天后》，而輕鐵代表就有劉俊謙和蔡思韵的《幻愛》。

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廣告一出，不少網民都大讚滿滿的回憶殺，而且每一幕都印象深刻。而隨後亦有不少人再數曾經在港鐵取景的經典電影，包括董驃與沈殿霞主演的《富貴逼人》，一家人搭地鐵去飲。又有王家衛執導的《墮落天使》中李嘉欣在西灣河港鐵站的場面。

李嘉欣在戲中飾演殺手代理，都有搭港鐵。（《墮落天使》截圖）

戲中出現西灣河站。（《墮落天使》截圖）

驃叔一家搭港鐵去飲。（《富貴逼人》截圖）

驃叔被逼到變樣。（《富貴逼人》截圖）

其實仲有兩部經典都係喺港鐵取景，不過由於場面太驚嚇，一定唔會拎嚟賣廣告，兩部分別就是李心潔封后之作《見鬼》，在港鐵中撞鬼，而另一部就是《幽靈人間》中，谷祖琳飾演的小鳳仙女孩，穿上紙紮公仔衣服於地鐵站內活動，兩幕都堪稱「驚」典。

最初畫面沒有異樣。（《見鬼》影片截圖）

隨後出現一個人臉的倒影，起初還以為電影拍下靈異畫面，後來證實是導演彭氏兄弟的安排。（《見鬼》影片截圖）

《幽靈人間》扮紙紮公仔搭地鐵成經典 谷祖琳︰一坐低身邊人爆粗讚好

原來《幽靈人間》這一幕，是偷拍的，多年後小谷在自己主持的節目《打開你雪櫃》重提拍攝這一幕。大家想知扮到成個紙紮公仔咁，到底點入閘呢？谷祖琳︰「全程有30個人圍住我，要我穿一件黑色大袍遮住，然後有個人細細聲講︰『Roll！Action！』我仲唔知咩事，突然就有人幫我除件黑袍，然後工作人員四散，得番我自己一個好似紙紮咁企喺度。」

拍攝時，小谷若無其事地坐低，嚇到身邊乘客爆粗彈開。（《幽靈人間》劇照）