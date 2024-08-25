梁朝偉捐珍藏拍賣籌得300萬　劉嘉玲將演舞台劇：期待呢個組合

由梁朝偉擔任發言人，香港兒科醫學會成立的「鵬程奮進堅毅獎學金」，用於支援長期病患、特殊學習需要或基層家庭兒童及青少年。今日（25/8）舉行頒獎禮，席間偉仔更收到學童親自繪製的感謝卡，以表感謝。

偉仔收到學童親自製作的感謝卡，都感到高興。（葉志明 攝）

香港兒科醫學會成立的「鵬程奮進堅毅獎學金」，由梁朝偉擔任發言人。（葉志明 攝）

偉仔跟有份參與活動的學生合照。（葉志明 攝）

今年是梁朝偉第二年擔任活動發言人，他有見去年只有20位兒童獲獎，深感餘下百多位參加的學童會感失望，於是今年決定私人加碼，捐出300萬，希望盡量滿足所有有需要嘅人。並拿出私人珍藏的趙無極畫作做慈善拍賣，最後賣得300萬作下屆獎學金之用。

今年是梁朝偉第二年擔任活動發言人。（葉志明 攝）

偉仔表示對嘉玲與子華這個組合，相當期待。（葉志明 攝）

梁朝偉接受傳媒訪問時，提到自己的積極參與，主要想作帶頭作用，令更多人關注及支持。至於篩選過程，偉仔表示一直都冇跟負責的葉柏強醫生聯絡，透過他了解不同個案。「每個個案都好難忘，多是家庭環境不好，身體又有病。希望透過我做一個帶頭作用，令更多人去關注和支持這班兒童，（記：太太劉嘉玲可有受感動，拿出私人珍藏拍賣？）暫時未，哈哈⋯⋯其實不是一個兩個人可以做得晒，希望社會上多啲人肯去幫，捐100蚊都好，集腋成裘。」

偉仔表示對嘉玲與子華這個組合，相當期待。（葉志明 攝）

工作方面，梁朝偉早前已完成在德國拍攝電影的工作，現正放大假。問到可有留意劉嘉玲與黃子華即將演出的舞台劇，他稱見到對方收到很多訂飛，都有朋友搵自己訂飛：「都係交畀佢助手處理。」

（葉志明 攝）

（葉志明 攝）

由於舞台劇會橫跨聖誕及新年，今年將未能與嘉玲出外滑雪渡假：「冇所謂，要工作，佢開心就得。」偉仔都期待她與黃子華這個組合演出，但問到可有興趣參演舞台劇或客串一角，偉仔就表示冇興趣：「暫時未有這種想法，我又不太熟悉舞台劇演出。」他又透露現在到年底都有些工作處理，10月將要去《東京國際電影節》做評審，完成後會趕回來欣賞嘉玲姐的舞台劇。