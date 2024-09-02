我談的那場戀愛︱張天賦揭曾玩交友app　鍾情對象：長頭髮細細粒

香港愛情喜劇《我談的那場戀愛》今日（2日）舉行電影首映禮，監製陳慶嘉、秦小珍與導演何妙祺，攜同吳君如、MC張天賦、Stephy鄧麗欣、陳輝虹、張錦程等一眾演員出席！首映現場逼滿男主角張天賦的歌迷，場面非常震撼，為MC第二度主演的電影打響頭炮！吳君如、張天賦與鄧麗欣在首映禮上，亦接受訪問大談拍攝過程與分享愛情主題！

吳君如、MC張天賦與鄧麗欣一同出席《我談的那場戀愛》首映禮。（梁碧玲 攝）

《我談的那場戀愛》裡，吳君如與張天賦遠赴日本扎幌拍攝，吳君如於首映台上，亦趁有日本領事館派來出席的嘉賓，因此大曬日文打招呼，而百厭的MC更在君如講日文後，笑言：「我識講嗰啲唔出得街喎！」引來全場女歌迷哄動，牽起首映禮高潮！

吳君如曬日文打招呼後，MC張天賦笑言：「我識講嗰啲唔出得街！」牽起全場粉絲哄動。（梁碧玲 攝）

吳君如、張天賦與鄧麗欣於首映禮上接受傳媒訪問時，君如笑言拍完後仍沒有對小鮮肉有幻想：「邊有人對小鮮肉有幻想㗎！」在旁的MC隨即笑言自己也就快不再是小鮮肉：「我覺得我就嚟過㗎喇！」而吳君如亦透露因為在拍攝中與MC交流不多，因此未有被電到：「我同佢從來冇眼神接觸㗎！（被背脊電親？）有㗎！我哋私底下都成日傾計。」MC亦表示：「成套戲我哋得一次眼神接觸，就冇喇！」續言：「我以為會同好多演員有交流，點知係同電話有交流！開頭係連電話內容都冇，係對住一個綠mon，導演話『你依家笑呀、你依家奸啲！』只係咁㗎咋！好多時候都要靠導演畀啲想像。」

吳君如、MC張天賦及鄧麗欣於《我談的那場戀愛》首映禮上接受訪問。（梁碧玲 攝）

《我談的那場戀愛》劇情以交友軟件的情騙為主題，張天賦亦自爆曾經有用過同類軟件：「我有嘅！不過好耐之前嘅，唔駛大家交換profile或者剔同交叉嗰啲，文字討論嘅交友app有玩過嘅！就會問下『你覺得MC啲歌好唔好聽呀？佢幾好聽㗎喎！』因為佢唔知我係邊個嚟嘛！」至於拍完電影有沒有被「姐姐」吸引到，MC則笑言：「以往拍拖都係妹妹多嘅！但今次合作之後都覺得姐姐都有正嘅一面㗎！我就鍾意細粒、長頭髮嘅！」談到感情，最近男友身份曝光的鄧麗欣，亦甜蜜地回應男友被指似韓星Rain的傳聞：「佢唔係Rain喇、佢係李炳憲喇！大家畀多啲空間佢啦，佢都好怕醜嘅！」

吳君如、MC張天賦及鄧麗欣於《我談的那場戀愛》首映禮上接受訪問。（梁碧玲 攝）

吳君如、MC張天賦及鄧麗欣於《我談的那場戀愛》首映禮上接受訪問。（梁碧玲 攝）

現正舉行演唱會的張天賦，日前上台演出事，竟發生「爆呔」意外，但笑指沒有走光的危險：「你有冇見到嗰條痕啊！由腰爆到落褲腳！其實電光火石一瞬間，有個動作要我踏一級上個台到，聽到啪一聲、頓時係Feel到屁股有少少涼爽嘅喺一個炎熱嘅環境下。咁服裝好貼心嘅，可能預咗我會爆，就有條紅色嘅嘢遮住，變咗安全好多！」更自爆另外兩次下半身發生的災難級意外：「第一次係Frenemy，同洪嘉豪做嘅騷，已經爆過褲頭鈕；然後《造星》嘅時候唔記得拉褲鏈！集中力擺曬喺上半身唱歌嘛，就少咗care下面！」

吳君如、MC張天賦及鄧麗欣於《我談的那場戀愛》首映禮上接受訪問。（梁碧玲 攝）