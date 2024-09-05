香港電影巡禮馬來西亞站　謝安琪凌文龍將赴吉隆坡談從未演出角色

「香港電影巡禮」是由亞洲電影大獎學院主辦，文創產業發展處及電影發展基金資助的巡迴放映活動，透過於亞洲多個國家巡迴放映香港電影，向各個地區的觀眾展現香港電影的魅力及創意。這個活動亦致力提供平台讓香港電影人與亞洲地區電影業界交流，建立更緊密的合作關係。自2021年起，亞洲電影大獎學院已踏足新加坡、馬來西亞吉隆坡、泰國曼谷、印尼雅加達及柬埔寨金邊等多個國際城市舉行巡迴放映。

香港電影巡禮馬來西亞站即將舉行。（資料圖片）

香港電影巡禮馬來西亞站焦點作品包括《我談的那場戀愛》，由吳君如與MC張天賦主演。（《我談的那場戀愛》電影劇照）

香港電影巡禮馬來西亞站焦點作品包括《夜校》，由MC張天賦與凌文龍主演。（《夜校》電影劇照）

香港電影巡禮馬來西亞站焦點作品包括《望月》，由李靖筠、陳湛文及李麗珍主演。（《望月》電影劇照）

香港電影巡禮馬來西亞站焦點作品包括《給愛麗絲》，由太保等主演。（《給愛麗絲》電影劇照）

今年9月20日至10月3日，「香港電影巡禮」及「香港電影的創意與匠心」展覽 (From Idea To Icon: Crafting Hong Kong Cinema) 將於馬來西亞舉行，活動由文創產業發展處、電影發展基金及香港駐雅加達經濟貿易辦事處資助，馬來西亞最大規模之院線Golden Screen Cinemas (GSC) 及發行商GSC Movies (GSCM) 協辦，活動期間將放映七部香港電影，開幕電影為高子彬作品《臥底的退隱生活》，其他電影包括周鑫榮作品《給愛麗絲》、何妙祺作品《我談的那場戀愛》、羅耀輝作品《望月》、劉翁作品《夜校》、關文軒作品《惡人當道》及梁國輝作品《陰目偵信》。

謝安琪將親身赴馬來西亞吉隆坡出席香港電影巡禮。（資料圖片）

謝安琪將帶同新作《臥底的退隱生活》出席香港電影巡禮馬來西亞站。（資料圖片）

學院邀請到四位香港導演及演員出席馬來西亞站巡迴放映，包括《臥底的退隱生活》演員謝安琪、《惡人當道》導演關文軒及演員凌文龍，以及《陰目偵信》導演梁國輝。謝安琪在《臥底的退隱生活》飾演一名已經退隱了廿年，武功高強的前警察臥底，在破了一宗社團大案後和女兒躲在偏僻的地方生活，及後又為了營救女兒而重出江湖。Kay過去曾以歌手身份多次到訪馬來西亞：「我很喜歡馬來西亞，到當地的印象相當好。吉隆坡基建完善，但小區又保留到原有特色，這個城市有很多值得觀光的地方。之前帶著新歌和當地歌迷見面，出席過簽唱會和頒獎禮，很喜歡當地的媒體，他們很友善又溫馨；現在很多電影在馬來西亞拍攝，我暫時還沒有機會，但也很期待在當地拍戲。」今次是Kay第一次和導演高子彬合作，她表示很喜歡對方的前作《殺出個黃昏》：「今次演出很有挑戰性，角色年紀比我實際年紀大十年，有很多祕密的往事。戲中其他演員包括鄭丹瑞、陳瑋、唐詩詠及鄧月平等，我們是首次以這個組合演出，有很多火花，希望到時能和大馬觀眾分享這部電影的幕後花絮和拍攝感受。」

凌文龍將親身赴馬來西亞吉隆坡出席香港電影巡禮。（資料圖片）

凌文龍將帶同新作《惡人當道》出席香港電影巡禮馬來西亞站。（資料圖片）

另一名出席嘉賓凌文龍在《惡人當道》中飾演一個表面和善但其實野心勃勃的黑道商人，這是他第一次飾演這類型的角色，十分期待今次和大馬的觀眾見面：「我沒有在馬來西亞拍過電影，非常期待可以和當地當地的電影工作者合作。多謝《惡人當道》的導演關文軒賞識和指導，讓我可以嘗試演這個特別的角色，希望到時可以和大馬的觀眾交流，聽聽大家對《惡人當道》的觀後感，讓我可以在日後的作品中繼續精進。」提到對吉隆坡的印象，凌文龍馬上想到當地的美食：「很想吃馬來咖喱、海鮮、芽菜雞、撈麵、肉骨茶、白咖啡，食！食！食！我全都想食！」

《惡人當道》的導演關文軒將親身赴馬來西亞吉隆坡出席香港電影巡禮。（資料圖片）

是次活動將於9月20日假GSC The Starling Mall舉行開幕禮，放映開幕電影《臥底的退隱生活》的同時，為「香港電影的創意與匠心」展覽(From Idea To Icon: Crafting Hong Kong Cinema) 揭開序幕。是次電影展覽採用全新概念，以呈現電影製作過程，由創作劇本到後期製作，剖析箇中一些重要步驟，以獨特角度和大眾分享電影人如何為製作出一部好電影而付出心血和汗水。展覽內容包括：《我談的那場戀愛》的巨型劇本裝置藝術，展示何妙祺的編劇才華；《臥底的退隱生活》電影中的動作場景剪輯片段，體現電影剪接的威力；《惡人當道》洗衣店場景的設計與道具，還原電影美術的魅力；《陰目偵信》設置分鏡劇本及特效對比片段，了解後期製作實現想像的過程。展覽將於9月21至10月3日於GSC The Starling Mall開放予大眾免費參觀。

《陰目偵信》的導演梁國輝將親身赴馬來西亞吉隆坡出席香港電影巡禮。（資料圖片）

導演梁國輝將帶同執導作品《陰目偵信》出席香港電影巡禮馬來西亞站。（資料圖片）

四位演員和導演將前往拉曼管理與工藝大學，舉辦兩場分享活動。其中一場名為《跨界藝術：從舞台到銀幕，從麥克風到電影》，演員凌文龍與謝安琪將細談他們從音樂和劇場轉向電影的過程，詳述他們的動機及過往經驗對電影表演的影響。另一場是《香港電影新銳導演論壇》，介紹新銳導演關文軒與梁國輝在電影長片創作的旅程，分享他們對電影行業的獨特見解。

活動資訊將更新於GSC Malaysia官網 (http://www.gsc.com.my)、Facebook專頁及GSC Malaysia手機應用程式。

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展覽詳情：

日期：9月21日至10月3日

時間：中午12:00至晚上9:00

地點：GSC The Starling Mall (6, Jalan SS 21/37, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor Malaysia)

門票：免費入場

場内簡介：英文及中文

放映詳情：

日期：9月20日至29日

地點：GSC The Starling Mall (RF-501, Fifth Floor, The Starling Mall, 6, Jalan SS 21/37, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor Malaysia)

門票：RM5

字幕：粵語對白，中文、英文字幕

放映場次

09.20 (五)

20:00《臥底的退隱生活》此場次將有影人出席

09.21 (六)

14:30《陰目偵信》此場次將有影人出席

17:30《惡人當道》此場次將有影人出席

09.22 (日)

14:30《夜校》此場次將有影人出席

17:30《給愛麗斯》

09.28 (六)

14:30《望月》

09.29 (日)

14:30《我談的那場戀愛》