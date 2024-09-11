《無中生有》展覽一周年推全紀錄冊　披露歷時三年半浩翰籌備工程

2023年5月至9月期間，香港電影美術學會和康樂和文化事務處聯合主辦/香港文化博物館聯合籌劃了史無前例、好評如潮的《無中生有 - 香港電影美術及服裝造型展》，是次展覽共有9個展區佔地750平方米，參觀人次貼近7萬，展覽主要解構電影美術及服裝造型制作的形式及過程，通過搜羅自本地及世界各地的珍貴香港電影道具及戲服藏品、連同複製品、錄像等，配合多媒體裝置，讓觀眾從多感官出發，認識及欣賞香港電影美術及服裝造型的專業美學與技術的演化，以及其在香港電影創作中的定位。

書冊的封面，正正暝示甚麼是「無中生有」。（官方圖片）

於展覽完成一周年的 2024年9日4日，香港電影美術學會隆重出版《無中生有 – 香港電影美術及服裝造型展全紀錄》，希望能以實體書的形式保存香港電影美術文化的智慧及足跡！這本全紀錄，全方位多角度地重現一場豐富的展覽，紙上導賞，除了讓讀者能彷彿踏足展場身歷其境外，內容更包括獨家曝光的三年半策展過程幕後珍貴鏡頭，還有來自四位策展人、多位本地知名文化人及60位香港電影美術及服裝造型「築夢人」的感受分享、特邀文章及口述歷史金句等，引領讀者走一趟非一般的前後包抄無中生有旅程。

來自展覽幕後團隊，寫上不同的「無」字。（官方圖片）

在片場光景篇，記錄臺上經典戲服展示的擺設。（官方圖片）

其他圖文內容還有從未曝光的獨家幕後鏡頭，披露歷時三年半、浩翰的的展覽籌備及製作過程；以及四個月展出期間所發生的大事細節、講座和工作坊活動紀錄；更集合了四位策展人包括文念中、劉天蘭、張西美及蔡慧妍，以及三位美術指導雷楚雄、莫少宗及霍佩詩當時超過70場親身導賞的精華資料，圖文並茂地引領讀者走一趟整個展覽的前世今生。

《滿城盡帶黃金甲》鞏利的大朝服上模型公仔。（官方圖片）

展覽現場復刻電影《智齒》垃圾墟場景。（官方圖片）

文字內容方面亦十分精彩！除了電影美術及服裝造型工作的許多實例介紹及幕後故事外，還包括四位策展人在展覽完成後座談分享的第一身感受、 六位香港知名文化及創作人包括林奕華、黃仁逵、卓男、金成、鄧達智和馬家輝高談闊論電影美術服裝和夢的特邀文章、60位香港電影美術及服裝造型築夢人口述歷史精彩金句、社會各界知名人士及普羅大眾合共超過350則觀後感留言等，堪稱前後包抄全紀錄。