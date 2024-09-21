我談的那場戀愛︱營造Stephy貼身效果　造型師︰改衫貴過買件新

香港愛情喜劇《我談的那場戀愛》，由吳君如、MC張天賦、鄧麗欣、陳輝虹及張錦程等主演，陳慶嘉監製及編劇、並由首部劇情片計劃專業組得獎者何妙祺執導及編劇。曾八次奪得香港電影金像獎「最佳服裝造型設計」獎得主吳里璐，為《我談的那場戀愛》擔任造型總監，合作服裝指導羅珮莎打造電影中各位形象新鮮亮眼的角色。早前吳里璐（Dora）與羅珮莎（Shasha）接受《香港01》專訪，分享兩位人行多年的工作歷程，並提到不少得獎代表作背後的工作秘聞。



《我談的那場戀愛》造型總監吳里璐及服裝指導羅珮莎（右起），就新作接受《香港01》專訪。（莫匡堯 攝）

《我談的那場戀愛》由吳君如、MC張天賦主演。（《我談的那場戀愛》電影劇照）

《我談的那場戀愛》成入行最低成本作品

吳里璐與羅珮莎先後入行成為服裝指導，對於生涯參與過服裝造型最低成本的電影，二人竟異口同聲表示：「今次是我們做過服裝造型最低成本的電影！」羅珮莎表示在限制下其實更能夠發揮小宇宙，但亦有一定程度的障礙：「有時個別造型，例如Stephy較貼身的裙裝，尺吋只差少許，想請專人改衣都不夠錢，改衣分分鐘比買另一件更貴！」

羅珮莎坦言有合適鄧麗欣的貼身裙裝，尺吋只差少許但沒有成本改衣，所以另覓其他款式。（《我談的那場戀愛》電影劇照）

行內有云：「梳化服、好舒服」

吳里璐與羅佩莎分享各自的往績時，提到行內流傳「梳化服、好舒服」的笑話，吳里璐笑指：「我有聽過呢個笑話，覺得有啲侮辱咗梳化服嘅崗位！」她解釋指：「以前的年代演員較少個人助理，會單獨來到片場，我們要將他由演員照顧、準備到成為戲中的角色，好像一個管道一樣，其實相當忙碌。」而拍攝前後處理大量服裝，需要安排清洗、整理，其實亦未如其他部門的同業想像般休閒。

吳里璐表示行內流傳的「梳化服、好舒服」的笑話，對髮型、化妝及服裝等崗位存在誤解。（莫匡堯 攝）

張學友客串《十月圍城》四個鐘 吳里璐：「壓力大到癲！」

吳里璐入行數十年，八次獲得金像獎「最佳服裝造型設計」獎，參與過無數大小電影製作。對Dora而言，得獎的電影《十月圍城》印象非常深刻：「最瘋狂的一次經驗是拍《十月圍城》，因為太多演員、明星已經非常多，除了明星亦有臨時演員，現場一千人要上鏡，做到頭都暈！」

《十月圍城》有極大量群眾演員參與演出。（《十月圍城》電影劇照）

《十月圍城》有極大量群眾演員參與演出。（《十月圍城》電影劇照）

《十月圍城》的主要角色粒粒均為巨星，但最考起吳里璐的一次，原來是參與開場戲份拍攝，應邀客串的天王張學友：「我突然間通知我張學友來客串，只有四小時空檔。劇組從未為張學友試造型，要四小時內完成梳化造型及拍攝，壓力大到快要發瘋！當時沒有頭緒他應該穿長衫還是西裝，當時的香港背景處於中西古今的交界，許多可能性與元素。」身邊的羅珮莎也感到愕然，坦言：「其實四小時沒有可能完成！除非不用貼頭套。」

張學友於《十月圍城》僅有四小時客串空檔，便要完成化妝造型及拍攝，令吳里璐壓力大到癲！（《十月圍城》劇照）

吳里璐對只有四小時完成張學友的梳化造型兼拍攝，感到壓力極大！（莫匡堯 攝）

然而對吳里璐而言，心底較鍾情曾參與製作的小品電影：「我其實特別鍾情《安娜瑪德蓮娜》《小親親》一類小品電影，多於千軍萬馬、古裝的電影。」亦因此與電影人製作有限公司（UFO）合作多部作品：「例如《金雞》我亦非常鍾情，喜歡那一種『假假哋』較抽離的世界。」笑言當時已經與吳君如合作，見證對方由片場「急先鋒」，在建立信任後變得更有商有量。

吳里璐坦言鍾情《安娜瑪德蓮娜》一類小品的服指工作成果。（《安娜瑪德蓮娜》電影劇照）

到日本古著倉尋寶

關於四出為電影搜羅服裝，羅珮莎分享到為《指甲刀人魔》大量群眾演員的服裝時的艱辛過程：「以前要買幾百人的服裝，就會去美之（時裝入口店）選一大堆衫，可能花一整個下午仍未完成。（Dora：有沒有試過在美之揀衫覺得痕癢？）會啊！因為塵埃太多！」吳里璐亦笑言有一次為電影到日本古著倉尋寶的同類經驗：「有一次我聯絡到日本的二手服裝倉庫，服裝堆在一個個貨櫃中，每次打開都會『冒煙』很多灰塵，連自己也感到全身痕癢！」