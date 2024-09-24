Maria︱安祖蓮娜祖莉推主演新作　有望破奧斯卡魔咒與畢彼特同場

荷里活天后安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）主演新作《Maria》將於明年上映，繼Marvel超級英雄電影《永恆族》（The Eternals）後事隔三年將再度推出主演作品。安祖蓮娜祖莉自今年威尼斯影展亮相，打破與前夫畢彼特（Brad Pitt）離婚後消失於影展與頒獎禮等影壇盛事的低調作風，不但在紅地氈上華麗登場，而且近日亦接連接受雜誌訪問，並再次憑經典性感形象成為焦點人物！

安祖蓮娜祖莉今年重新在國際影壇登場，八月更帶同新作《Maria》亮相威尼斯影展。（視覺中國）

安祖蓮娜祖莉今年重新在國際影壇登場，八月更帶同新作《Maria》亮相威尼斯影展。（視覺中國）

安祖蓮娜祖莉早前亦出席多倫多電影節。（視覺中國）

安祖蓮娜祖莉早前亦出席多倫多電影節。（視覺中國）

安祖蓮娜祖莉新作《Maria》，劇情改編自傳奇女歌唱家Maria Callas的生平，並集中於生前1970年代居住在巴黎的最後歲月中。電影作為導演Pablo Larraín「矚目女性」三部曲的終章作品，此前已推出《第一夫人：積琪蓮甘迺迪》（Jackie）及《史賓莎》（Spencer），分別改編自美國甘迺迪總統夫人、以及戴安娜王妃的生平。

安祖蓮娜祖莉新作《Maria》，劇情改編自傳奇女歌唱家Maria Callas的生平。（《Maria》電影劇照）

安祖蓮娜祖莉新作《Maria》，劇情改編自傳奇女歌唱家Maria Callas的生平。（《Maria》電影劇照）

安祖蓮娜祖莉新作《Maria》，劇情改編自傳奇女歌唱家Maria Callas的生平。（《Maria》電影劇照）

安祖蓮娜祖莉自從與前夫畢彼特離婚後，幾乎絕跡影壇盛事，似乎刻意與近年獲獎無數、成就非凡的畢彼特保持距離。然而有國外評論認為，《Maria》將會成為安祖蓮娜祖莉回歸奧斯卡之作，更有望打破魔咒、奪得第一座最佳女主角獎。或許安祖蓮娜祖莉與畢彼特將會於明年奧斯卡頒獎典禮上再度碰頭，在全世界觀眾見證下同框現身。

畢彼特與安祖蓮娜祖莉離婚後，似乎刻意避開作為影展常客的前夫。（GettyImages）