香港電影巡禮馬來西亞站　謝安琪受張繼聰影響轉戰演員

由亞洲電影大獎學院主辦,文創產業發展處及香港電影發展基金、香港駐雅加達經濟貿易辦事處資助,馬來西亞最大規模院線 Golden Screen Cinemas (GSC) 及發行商 GSC Movies (GSCM) 協辦之「香港電影巡禮2024:馬來西亞站」,以及「香港電影的創意與匠心」展覽,已於9月20日晚上假 GSC The Starling Mall 正式掀開序幕。

謝安琪與凌文龍出席揭幕禮。(大會提供)

活動邀請到多位嘉賓參與盛會,包括馬來西亞國家電影發展局(FINAS)副總監 Encik Ahmad Syazli Muhd Khiar、香港駐雅加達經濟貿易辦事處副處長陳卓熙、GSC Movies 首席運營官鄧友光、亞洲電影大獎學院行政總監連佩蔙、《臥底的退隱生活》監製伍健雄和演員謝安琪、《惡人當道》導演關文軒和演員淩文龍,以及《陰目偵信》導演梁國輝等,現場吸引了不少電影迷到場支持,場面熱鬧。

謝安琪今次帶住高子彬導演的《臥底的退隱生活》,為本站「香港電影巡禮」的開幕電影。謝安琪 (Kay) 在戲中飾演臥底杜娟英,年青時勇破販毒集團後,放棄大好前程與鄧月平飾演的女兒朱寶隱居石澳。二十年後,抱打不平的女兒朱寶因維護正義,被一宗毒品案牽連而身陷險境,杜娟英只好重出江湖,為家庭力挽狂瀾。Kay在映後談和觀眾分享,電影片名的靈感來自監製伍健雄,想到多年前她的一首歌曲作品《神奇女俠的退休生活》,現在拍了《臥底的退隱生活》,成就了一段奇妙的緣分。

一直想嘗試做演員,2022年就獲邀參與《4拍4家族》和《臥底的退隱生活》兩部電影。(大會提供)

到訪大馬期間,Kay被觀眾和傳媒問及最多的,就是從歌手跨界別當演員的原因,以及出道接近廿年期間最大的得著,而這兩條問題的答案,都與Kay的丈夫張繼聰有關,原來她之前經常出席張繼聰的電影首映禮,有感演員、演戲可以有千變萬化的可能性,之後就一直默默期待演出的機會,怎料就在2022年受邀參與《4拍4家族》和《臥底的退隱生活》的邀約:「以往香港電影都是男性主導,很少以女性角度出發,我很幸運和有緣分遇到這兩個角色。」而她亦不諱言張繼聰這個丈夫就是她出道二十年的最大得著,張繼聰是她入行後認識的第一個朋友,到今日兩人不止組織了四口的美滿之家,丈夫仍是她身邊最信賴的另一半,無論在生活或工作上都是她的最大支持,令她十分感恩。

謝安琪跟當地大學生分享。(大會提供)

而凌文龍 (小龍) 就代表另一部放映電影《惡人當道》出席活動,在和拉曼理工大學影視學系學生的分享上,他表示在經歷疫情後,世界經濟受到影響,一切都好像慢了下來,但也造就了一個特別的契機——多了小型製作讓新導演、編劇及演員踏足電影平台,參與創作,是一個好的現象。小龍在《惡人當道》中首度飾演反派,他笑言可能是導演發覺到他有很多邪惡的想法,可以在角色里面發揮出來,才讓他有機會一嘗新鮮的角色。小龍與當地觀眾一同在大銀幕觀看自己的演出,在映後分享時坦言不免感到「心虛」,其實是作為演員的一種精益求精:「回看自己在一年多前的演出,腦中會出現不同的想法,特別是現在完整地觀看整齣電影,能看到其他演員的演出,就會想到可以用不同的演繹方式。」

小龍希望可以享受當地美食,在旅程的最後一天終得償所願。當地工作人員帶領各位嘉賓前往著名夜市觀光。(大會提供)

小龍在出發前,曾希望可以享受當地美食,在旅程的最後一天終得償所願。當地工作人員帶領各位嘉賓前往著名夜市觀光,小龍除了大吃馬來西亞著名的榴槤外,更獲炒粿條小食攤的店主信任,讓他體會在路邊「炒粉」的感受。揸起鑊鏟的小龍亦有板有眼,食得又煮得,為今次交流行程劃上完美句號。

左起GSC Movies 首席運營官鄧友光、梁國輝、亞洲電影大獎學院行政總監連佩蔙、凌文龍、謝安琪、馬來西亞國家電影發展局(FINAS)副總監 Encik Ahmad Syazli Muhd Khiar、關文軒、《臥底的退隱生活》監製伍健雄。(大會提供)

「香港電影巡禮2024:馬來西亞站」及「香港電影的創意與匠心」展覽 (From Idea To Icon: Crafting Hong Kong Cinema) 由即日起至10月3日舉行,活動期間將放映七部香港電影,開幕電影為高子彬作品《臥底的退隱生活》,其他電影包括周鑫榮作品《給愛麗絲》、何妙祺作品《我談的那場戀愛》、羅耀輝作品《望月》、劉翁作品《夜校》、關文軒作品《惡人當道》及梁國輝作品《陰目偵信》。

同時,「香港電影的創意與匠心」展覽 (From Idea To Icon: Crafting Hong Kong Cinema) 亦揭開序幕。是次電影展覽採用全新概念,呈現電影製作過程,由創作劇本到後期製作,剖析箇中重要步驟,以獨特角度和大眾分享電影人付出的心血和汗水。展覽內容包括:《我談的那場戀愛》的巨型劇本裝置,展示何妙祺的編劇才華,參觀者能看到將劇本文字轉化為電影影像的成果;《臥底的退隱生活》中將幾場分別拍攝的場景合而為一,拆解看似是在同一時空出現的人與事,呈現電影剪接的魔術;還原《惡人當道》中洗衣店場景的設計與道具,顯示電影美術的魅力;《陰目偵信》的分鏡劇本及特效對比片段,讓參觀者了解後期製作實現想像的過程。展覽將於9月21至10月3日,在 GSC The Starling Mall 開放予公眾免費參觀。