破浪男女專訪｜與梁湘華綑綁出默契　柯煒林︰我的老師是大變態

台灣情慾電影《破浪男女》，由金馬影帝吳慷仁、劉主平、梁湘華主演，當中還有一位香港演員柯煒林（Will Or）參與。雖然宣傳上，吳慷仁的尺吋話題盡領風騷，但柯煒林在戲中飾演的外賣情慾專員「Uber Dick」，都話題十足。他在戲中與梁湘華更大玩SM，而為達到專業水平，Will更拜師學藝，（電影現已上映）



柯煒林與梁湘華，由不認識到拍出默契。（陳順禎 攝）

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開拍前謝絕交流

戲中柯煒林與梁湘華並非情侶關係，柯是情慾外賣仔「Uber Dick」，而且專攻SM，而女方因為過去一段經歷，要從性虐中尋找救贖。顧客與服務員，本身就是互不認識，所以導演就算選定了角色，都不透露給兩位知，開拍前更沒安排見面。梁湘華︰「我們事前不會交流，一交流就會破功。」

柯煒林補充︰「因為這樣會比較像戲中的角色關係，她甚至不知道會由哪位演員去演，不知道我的名字，排練時更加要戴上面罩。」可以幻想，畫面前所見的陌生感覺，非常真實。

柯煒林是情慾外賣專員「Uber Dick」，全程不見樣。而女方梁湘華因為過去一段經歷，要從性虐中尋找救贖。（《破浪男女》劇照）

捉緊對方雙手摸自己

今次拍攝劇組，仿傚外國做法，安排親密指導員，以減少演員間的尷尬和誤會，據柯煒林透露，導師的指引，是一層層地循序漸進。「之前有很多練習去做， 起初是雙眼互望，然後觸摸對方的手，再捉住對方的手摸自己。雖然她會觸及我身體，但全程由我來控制。經過很多小練習後，才去練習戲中情節。先要在不帶情緒下跟一個枕頭做，隨後再跟戲中情緒做一次，導演覺得差不多才正式去拍。」可見過程非常仔細。

除了經親密指導教授，因為戲中涉及BDSM主題，柯煒林要跟綑綁師上堂學習，由繩結、手法、速度、鬆緊，都一一揣摩。「過程先學習綁自己雙腳，又會練一些專業綑綁的技術，例如綁手腕不可以太緊，事前要預留兩隻手指的空間，激烈一點就會有表演成份，而快綁還是慢慢綁，都代表不同情感。」

（陳順禎 攝）

柯煒林︰老師是「大變態」

問到「受惠者」梁湘華，覺得柯煒林的手法如何？「綁得蠻好，特別是綑綁師會將被綑綁的人視為一件作品，藝術品，綁完會細心欣賞一番，這一點他也學習到，他看著我是令我有點尷尬。」

說到這，倒令柯煒林想起一個經歷︰「我講笑地叫教我們綑綁的老師做『大變態』，他很享受別人在他手上被綁的狀態，會欣賞大家呈現出受苦，和被他控制的樣子。」

要學綁人，先要學被綁，柯煒林從而感受到綑綁的感受。（《破浪男女》劇照）

因為要學綁人，先要學被綁，從而感受到被綁是甚麼一回事，所以Will在上堂時就曾被綁起來。「當我變成老師眼中的一件藝術品時，他會以一種非常滿意的眼神望住我，我是不享受這種感覺，我說不要再這樣望我，我想打他！」動粗當然是說笑，但可以肯定Will並不享受被綁，「我是忟了，叫老師快點放開我。」

演員要三分清醒七分投入，這三分就是要顧及對方的感受。拍時SM性虐情節更加以顧及對手狀態，梁湘華體驗到每個人綑綁的手法都不一樣，令她明白戲中的自己，就算沒有看到Will的樣子，為何還是會指定要他來綁自己。「她大可以換人，但就是喜歡他有一套特別的手法，令她想起過去的一段經驗。」

梁湘華稱如果拍攝時真的覺得不行，便說不行，不會強忍拍下去。（《破浪男女》劇照）

拍攝時柯煒林一直關心對手的狀態。（陳順禎 攝）

人肉「Safe Word」

玩SM性虐，需要有一個「Safe Word」去保護大家，以免過程中發生意外，而今次拍攝中，雖然未有此安排，但柯煒林就發揮暖男行徑，是個活生生的「Safe Word」。梁湘華︰「我如果覺得不舒服，可以說出來，口中那個膠波有需要時，都可以拿出來，真的覺得不行便說不行，不會有忍耐的樣子。」

柯煒林︰「我拍攝時一直問OK不OK？當時我是分不出她是不OK還是正在演戲？我好像比角色更關心她的狀況，那種擔心在導演眼中是好好的，正正是角色所需。」