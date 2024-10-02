李修賢拍片揭梅艷芳掌摑事件真兇　非坊間報道黃朗維︰我不怕死

李修賢近年活躍於經營抖音帳戶，入行逾半世紀的他，經常拍片大爆演藝圈內幕，日前他在影片中大談轟動一時時「梅艷芳掌摑事件」，更公開真兇身份，並自言：「我不怕死，哈哈哈」。



李修賢笑言不懼公開掌摑梅艷芳的真兇身份，因為他不怕死。（影片截圖）

當年掌摑事件的經過，相信大家都有耳聞，尤其是電影《梅艷芳》更還原了整個案發過程，普遍說法是1994年5月4日，梅艷芳於麥嘉經營的九龍塘Take One卡拉OK消遣，隔壁房間是「湖南幫」人物，得知跟大明星同場，「湖南幫」請梅艷芳入房，先後提出要求她喝酒及唱一首歌，都被梅艷芳拒絕，一名男子隨即打了她一巴掌，想不到事後竟換來弄得滿城風雨及兩條人命。

李修賢稱掌摑梅艷芳的真兇是名叫「大強」的江湖中人，跟黃朗維同屬「湖南幫」。（影片截圖）

李修賢指大強知犯下大錯後立即逃亡至內地，至去年於泰國離世，反觀兩位江湖大佬黃朗維及陳耀興卻因此而賠上性命。（影片截圖）

一直以來都說掌摑梅艷芳的是黃朗維，他在事發翌日便被人伏撃身中多刀，送院後遭人開槍撃斃，而事隔一年的11月，被指替梅艷芳報仇的「灣仔之虎」陳耀興，於澳門參加格蘭披治賽車時，被六名殺手開槍伏擊，當場死亡。

電影《梅艷芳》還原了梅姐被掌摑一幕。（影片截圖）

不過李修賢卻爆料指，當晚掌摑梅艷芳的其實是一名叫「大強」的江湖中人，跟黃朗維都是「湖南幫」一員，他如此形容這人物：「我認識他很多年，這個人脾氣非常暴躁，同桌吃飯也好，要是有人得罪他，還是對他們說三道四的話，他可以馬上翻臉」。李修賢透露「大強」在江湖混了二十多年，不是無名小卒，事發後逃之夭夭到內地，安然無恙過了許多年，直至去年在泰國過身。