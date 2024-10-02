陳卓賢Ian首部擔正電影年底上　飾鄭伊健年輕版︰他超級平易近人

MIRROR成員陳卓賢（Ian），今日（2/10）出席化妝品牌唇膏活動。Ian以皮褸造型亮相，一出現便引來大批粉絲尖叫。自7月完成個人演唱會後，Ian都有不斷作曲錄歌，又為首部主演的電影進行配音工作，今日更透露電影有機會今年年底便上畫，同大家見面。

Ian出席化妝品宣傳活動，分享自己揀唇色的喜好。（陳順禎 攝）

現場逼滿粉絲。（陳順禎 攝）

Ian不忘跟粉絲打招呼。（陳順禎 攝）

提到個人的護膚心得，Ian覺得休息至為重要，日常都少化妝的他，只較為重視唇色︰「我嘴唇成日都好蒼白，最緊要自然有光澤就可以，男人始終不太喜歡重顏色。」而入行以來最學會的護膚技就是搽防曬。「主要驚曬黑，對唔番用開的粉底顏色，會唔連戲。」

活動迎合Ian喜好，以音樂為主題。（陳順禎 攝）

休息期間，Ian都不斷有新工作在身，包括與Jer柳應廷、Stanley邱士縉、Tiger邱傲然組成的MIRROR小隊新歌。「小組歌自己部分已經錄好，曲風比較搖滾。我不會叫小隊做Band，因為真的不是夾band，作曲、編曲都不是自己，樂器又不是自己彈奏，叫自己做band會愧對Band這個名號。」期間又為新歌《鑿》一個人到台灣錄音。「因為首歌有好多唔同情緒，有一part想有份孤獨感，所以就收埋自己幾日，冇同人講嘢，蘊釀出呢份情緒，睇下錄出嚟有冇唔同。」

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早前完成七場個人演唱會，隨後都有跟團隊食飯慰勞，談到特別跟監製世榮食飯，是否有意開Part 2？Ian立即一臉暗喜︰「可以期待一下，自己都期待有新東西發生，因為Tear這個演唱會都想畀多啲朋友睇到，都是台前幕後好精心策劃的，期待讓更多人看到。」最後Ian又提到，最近有為首部主演的電影《久別重逢》配音，並透露有機會安排年底上映。戲中他飾演鄭伊健的年輕版，雖然同場戲份不多，但已大讚這位前輩是大好人。「我好開心可以同伊健見面，佢好nice，是個大哥哥前輩，超級平易近人。雖然一齊拍的場次不多，因為我飾演他的少年版，但開工都會見面，好照顧後輩，我當然好喜歡他的歌曲及電影。感覺好奇妙興奮，好期待這部電影。」