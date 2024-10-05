古惑仔︱王晶自比復仇者先驅　捧紅鄭伊健：壓到劉德華唞唔到氣

香港著名喜劇導演王晶，於個人Youtube頻道《王晶笑看江湖》新一集節目中，回顧九十年代風靡一時、由他與拍檔劉偉強導演一手創造的《古惑仔》系列電影。王晶於節目中提到《古惑仔》對香港與中國內地的風氣影響之餘，自爆原來主角陳浩南的首選並非鄭伊健，更表示鄭伊健原來多年來一直不喜歡飾演經典角色陳浩南，亦令他痛失一個能夠代表香港形象的重要機會！

王晶與女兒王子涵於《王晶笑看江湖》節目上談到九十年代經典系列《古惑仔》。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

《古惑仔》系列的陳浩南，簡直是鄭伊健最具代表性的角色之一。（《古惑仔系列》劇照）

王晶提到與文雋、劉偉強創立「最佳拍檔電影公司」後，需要以低成本、好題材拍攝電影，於是改編流行港漫《古惑仔》，將牛佬與邱瑞新的江湖世界搬上大銀幕。王晶表示，拍攝《古惑仔》首先要找到飾演陳浩南的演員，然而當時的首選並非鄭伊健，更曾經考慮三位當年的男神：「陳浩南就考慮了很多人選，最理想當然是劉德華，我們亦有想過用何家勁與任達華，但任達華的年紀就稍為大。」最後王晶思前想後、加上考慮檔期與片酬，最後請當時尚未大紅大紫的鄭伊健演出。

鄭伊健原來並非飾演陳浩南的首選！（《古惑仔系列》劇照）

劉德華原來是飾演陳浩南的首選！（視覺中國）

何家勁亦是陳浩南的候選演員之一。（微博圖片）

任達華後來則成為系列中的龍頭蔣生。（《古惑仔系列》劇照）

《古惑仔》系列於九十年代尾造成一股風潮，《王晶笑看江湖》的拍檔主持王子涵則表示，其實《古惑仔》儼如Marvel電影《復仇者聯盟》（Avengers）的先驅作品。王晶亦笑言：「當時真的有一點Marvel電影宇宙的感覺，現在看《復仇者聯盟》幾集，就像大家當年看《古惑仔》一樣。」他及後亦表示，鄭伊健飾演陳浩南就好比Marvel的美國隊長、鐵甲奇俠等的地位，令鄭伊健成為拍攝漫畫改編電影的最佳人選。

王晶自言當年《古惑仔》有今天大家看Marvel《復仇者聯盟》的感覺。（《古惑仔之人在江湖》劇照）

王晶自言成為《古惑仔》成為了Marvel《復仇者聯盟》的先驅。（《復仇者聯盟》電影海報）

陳浩南成就了鄭伊健，王晶形容當時火紅程度媲美劉德華：「幾乎將劉德華壓到氣都唞不到、幾乎超越劉德華！因為劉德華有幾部電影都不是很賣座，結果就是我要回到永盛娛樂，拍攝《龍在江湖》去幫劉德華一把，令他翻紅一次！」然而王晶卻表示身處於《古惑仔》全盛時期的《龍在江湖》其實是一部反英雄電影，講黑社會其實騙人、忠義仁勇根本不存在，作為當時的一個平衡。

王晶直言《古惑仔》讓鄭伊健火紅的程度，幾乎超越劉德華！（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶為劉德華拍攝《龍在江湖》令他再度翻紅。（《龍在江湖》電影劇照）

鄭伊健憑《古惑仔》爆紅，直到二十多年後的今天仍不時舉行以古惑仔為主題的演唱會。然王晶卻表示原來鄭伊健一直不喜歡陳浩南的角色：「其實他不喜歡做陳浩南，經常會怪我們說『都係你哋啦，要我做陳浩南，搞到我形象變差曬！』」王晶續指，當時香港政府希望找一位青年大使，作為香港形象的代表之一，然而鄭伊健拍攝《古惑仔》後便痛失這個機會，因為形象變成與黑社會有所扣連。