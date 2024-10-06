賭俠1999︱王晶爆化骨龍原非張家輝飾演　首選竟係呢位TVB視帝？

香港著名喜劇導演王晶，於個人Youtube頻道《王晶笑看江湖》新一集節目中，回顧自己九十年代尾期的代表作品，除了鄭伊健主演的《古惑仔》系列外，亦提及影帝張家輝出道影壇初年的喜劇作品《賭俠1999》。王晶在節目上自爆原來《賭俠1999》原本是一部悲劇，甚至連非常出位的張家輝，亦非「化骨龍」的首選演員，令一眾熟悉張家輝的觀眾非常震驚！

王晶談到九十年代尾喜劇代表作《賭俠1999》，意外捧紅了影帝張家輝。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

張家輝在《賭俠1999》裡飾演的化骨龍非常出位。（《賭俠1999》劇照）

王晶在節目上提到，為劉德華拍攝翻紅作品《龍在江湖》後，接續亦拍攝賭片《賭俠1999》，卻意外地捧紅了張家輝的早期代表角色「化骨龍」，他更笑言：「那部電影意外地捧出一個張家輝，但原本那個角色都不是張家輝做，開頭想羅嘉良做，但由於我之前拍攝《黑馬王子》，張家輝做得非常好笑！」於是張家輝便取代TVB視帝羅嘉良成為「化骨龍」。

劉德華主演的《賭俠1999》意外捧紅張家輝。（《賭俠1999》電影劇照）

羅嘉良原本是飾演化骨龍的首選！（微博＠羅嘉良）

至於今天成為經典喜劇的《賭俠1999》，導演王晶卻表示原來與《龍在江湖》一樣，原意是拍攝成悲劇：「點知拍到一半，覺得張家輝很好笑，我心想這麼好笑如何做悲劇呢？」更自爆原來結局劉德華被車撞到一幕，因為張家輝而改寫：「本來最後一場劉德華被車撞死，連死的一幕也已經拍了出來，但後來我要把它扭轉成為一部喜劇，唯有補拍成那輛車由張家輝駕駛，撞到劉德華、更有拿出白花油幫他塗的橋段，硬生生地把悲劇扭成一部喜劇！」

王晶透露原本《賭俠1999》的悲劇結局，為劉德華在朱茵眼前被車撞死。（《賭俠1999》電影劇照）

王晶透露原本《賭俠1999》的悲劇結局，為劉德華在朱茵眼前被車撞死。（《賭俠1999》電影劇照）

王晶透露原本《賭俠1999》的悲劇結局，為劉德華在朱茵眼前被車撞死。（《賭俠1999》電影劇照）

為了改成喜劇結局，王晶於是安排補拍，由張家輝駕車撞到劉德華，更有塗白花油的搞笑橋段。（《賭俠1999》電影劇照）

為了改成喜劇結局，王晶於是安排補拍，由張家輝駕車撞到劉德華，更有塗白花油的搞笑橋段。（《賭俠1999》電影劇照）