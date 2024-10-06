破浪男女｜入圍金馬最佳動作指導　「愛情動作」刁鑽到要提名？

話題情慾電影《破浪男女》，於上周四公映。作為華語情慾電影，今次可謂打破所有框框，四位男女主角都赤裸獻身大銀幕，除了吳慷仁的正面全裸率先掀起話題，其實兩位女主角劉主平及梁湘華都一樣有大膽演出。而上周宣布第六十一電影金馬獎入圍名單，當中《破浪男女》就獲提名「最佳動作指導」，跟《武替道》一齊角逐，到底戲中的「愛情動作」有幾精彩刁鑽，要獲提名？



戲中梁湘華與柯煒林有情虐的情節。（《破浪男女》劇照）

《破浪男女》的導演楊雅喆，曾經憑《血觀音》勇奪金馬最佳劇情片，更助惠英紅奪得影后寶座。對於新作再戰金馬深感興奮：「很高興白Ｑ梁湘華以及動作團隊入圍金馬獎，認真的演員和團隊值得喝采。」梁湘華憑電影入圍最佳新演員，她感謝導演的信任，讓她演出白Q一角。「對我來說已經是個莫大的肯定，此刻能夠走上金馬紅毯，更是無比感謝。」

破浪男女｜兩女主角無底線演出 劉主平自認雙性戀梁湘華苦練綑綁

綑綁的情節，皆由繩縛指導墨耳指導。（《破浪男女》劇照）

梁湘華與柯煒林在戲中大玩綑綁。（《破浪男女》劇照）

而大家關注的動作提名，導演便跟大家細說箇中關鍵。「其團隊的組成包括了舞蹈、親密動作、皮繩愉虐以及水下舞蹈設計，是多元單位組成的隊伍，這樣特殊的組合在華語片中相當罕見，感謝金馬獎評審們慧眼獨具！」

拍攝前都有特別上課練習。（《破浪男女》劇照）

《破浪男女》有連場性愛場面，意識相當大膽。拍攝前要有親密指導作指引。（《破浪男女》劇照）

從提名名單拆解，5位工作人員各施其職，當中包括親密指導林微弋、水下動作設計及拍攝袁緒虎、舞蹈設計指導張雅為、繩縛指導墨耳，以及水下舞蹈設計廖筱婷。金馬獎評審，跳出動作等於杭激武打的框框，將舞蹈甚至情愛間的親密舉動，都列入為動作指導，既跨越觀眾的思維，亦彰顯工作人員的努力。電影在香港上畫一個多星期，票房已突破百萬，以三級片而言表現不俗。