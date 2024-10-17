破．地獄︱黃子華揚言必須二刷　衞詩雅性感不問老公：真係嫁喇？

香港殯儀題材電影《破．地獄》，由許冠文、黃子華兩代笑匠聯手並與衞詩雅、朱栢康領銜主演。《破．地獄》成為今屆「第21屆香港亞洲電影節」開幕電影，導演陳茂賢今日（17日）攜同黃子華、衞詩雅及朱栢康出席開幕禮，並於典禮上接受傳媒訪問。

《破．地獄》為「第21屆香港亞洲電影節」開幕電影，導演陳茂賢攜同黃子華、衞詩雅及朱栢康出席開幕禮。（陳順禎 攝）

《破．地獄》由黃子華、衞詩雅領銜主演。（陳順禎 攝）

黃子華與衞詩雅（Michelle）於開幕禮上接受訪問，提及即將於月底遠赴日本出席東京電影節，黃子華表示將近乎全員出席盛典，成為難得與許冠文長時間相處的機會。Michelle亦透露將會盛裝出席電影節紅地氈，但笑言：「上次金像獎都唔性感咩？我係短裙同露肩，但因為唔同人着唔同效果，正常身材嘅女仔着會好性感，我着所有衫都着到童裝一樣啫！」黃子華隨即笑言：「直情買套童裝就啱喇！」至於性感亮相會否令老公呷醋，衞詩雅竟笑言：「未係人妻所以仲得，過咗二月可能就要問過佢喇！依家未駛啦，都未真係say yes，真係嫁㗎？」衞詩雅亦表示與未婚夫有商有量：「大事就佢決定、小事就我決定，件事大定小就由我決定！」令身旁的子華立即笑指甚有智慧！

將於明年二月結婚的衞詩雅，表示性感未須問過另一半：「都未真係Say Yes！」（陳順禎 攝）

將於明年二月結婚的衞詩雅，表示性感未須問過另一半：「都未真係Say Yes！」（陳順禎 攝）

至於對《破．地獄》的票房，黃子華表示：「我有啲期望、期望比較低，但何謂高低就由我決定！我認為係低可能都唔係低！」黃子華主演的兩部前作《飯戲攻心》與《毒舌大狀》均取得破紀錄級別的票房成績，黃子華表示未有考慮平手：「我又冇咁諗，我相信觀眾都會鍾意。So far我哋做咗好多試片，個個反應都好正面，我哋今日第一次公開畀大家睇，所以係有少少緊張。」並將會入場觀察觀眾的反應，更鼓勵入場二刷：「我認為一定要睇兩次，一次你當睇普通戲，同自己無關嘅，但當你睇第二次就一定同你有關係嘅！一定有啲嘢（揪心）咁樣。」

黃子華鼓勵觀眾入場二刷《破．地獄》。（陳順禎 攝）

《破．地獄》難得能夠於殯儀館內實地取景，黃子華更笑言：「依家提起都好多聲色味出返嚟！」更透露殯儀館每年僅休息三天，榮幸能夠實地完成戲份：「我哋本身搭建咗幾個真實一樣嘅景，殯儀館一年只係休息三日，好難偷時間入去、等嗰晚堂前堂後冇人，所以偷到幾日都已經好困難。」亦表示拍攝後亦要跨火盆。

《破．地獄》於殯儀館實地取景，黃子華直言非常難得。（陳順禎 攝）

黃子華直言能夠在殯儀館實地取景，非常難得。（《破．地獄》劇照）